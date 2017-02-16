Бранислав ИВАНОВИЧ: «Я сделал все, чтобы адаптироваться к Зениту»

Защитник «Зенита» — о предстоящей встрече с «Андерлехтом».

— Мы видели вас на сборах на двух позициях — центральньного защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?

— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, нас ждет хорошая игра.

— Кого вы можете выделить в атаке «Андерлехта»?

— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды, и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.

— Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с «Зенитом»?

— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. «Зенит», как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.