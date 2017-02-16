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Бранислав ИВАНОВИЧ: «Я сделал все, чтобы адаптироваться к Зениту»

Футболист питерского клуба поделился ожиданиями от матча с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы

  • 16.02.2017 10:20
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ФК Зенит. Бранислав Иванович
© ФК Зенит. Бранислав Иванович

Защитник «Зенита» — о предстоящей встрече с «Андерлехтом».

— Мы видели вас на сборах на двух позициях — центральньного защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?
— Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, нас ждет хорошая игра.

— Кого вы можете выделить в атаке «Андерлехта»?
— Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды, и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.

— Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с «Зенитом»?
— Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. «Зенит», как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире.

Источник — ФК Зенит

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