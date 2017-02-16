СОПКО: «Бразильцы Шахтера будут выпрыгивать из штанов перед Тите»

Сегодня в Украине завершается двухмесячный футбольный пост. Донецкий «Шахтер», единственный наш представитель в еврокубках, проведет в испанском Виго первый матч 1/16 финала Лиги Европы против местной «Сельты». Стартовый свисток литовца Гедиминаса Мажейки прозвучит в 20:00 (ТВ – «Украина»).

В крупнейший город Галисии подопечные Паулу Фонсеки прибыли вчера в обед, совершив 100-километровый автобусный переезд из португальской Браги, где проходил заключительный этап их подготовки. Местом временной дислокации в Виго стал отель Pazo Los Escudos, расположенный почти на берегу Атлантического океана. Хотя «горнякам» будет явно не до того, чтобы любоваться окрестными красотами и наслаждаться шелестом волн.

«Первая игра весны всегда самая тяжелая для наших клубов на еврокубковом пути. Соперники, с которыми приходится играть, уже на ходу, в тонусе, у них чемпионаты в разгаре, а у нас за спиной – только сборы. Поэтому нам всегда тяжело. Дальше, если пройдем, – а я надеюсь, что пройдем, – будет полегче, – сказал футбольный эксперт, экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко. – Я смотрел последнюю игру «Сельты» в Примере с «Атлетико» (2:3) и скажу, что мадридцам где-то повезло. Да, красивые голы и воля к победе вызывают восхищение, но по тому, как складывалась игра, «Сельта» заслуживала минимум ничью. Команда играла очень дисциплинированно, знала, как нейтрализовать сильные стороны именно этого соперника. Все игроки у них обучены, хорошо страхуют друг друга и знают, что делать в конкретный момент. И в этом мне видится в первую очередь заслуга тренера, поскольку игроки, скажем прямо, не выдающиеся. Ну, может только Аспас – единственный, кто способен сам делать игру. Хотя и он, когда нужно, умеет сыграть на команду. В игре с «Атлетико» он закрывал правую бровку, много работал в обороне. Словом, «Сельта» – очень добротная команда. Но у «Шахтера» есть важное преимущество: большой еврокубковый опыт и поставленная годами игра. Надеюсь, что и нынешняя готовность команды уже дозрела к этому матчу. Жду положительного результата. А это значит не проиграть и по возможности – забить».

«Шахтеру» придется обойтись сегодня без дисквалифицированного Степаненко. «Фонсека готовился к этому, наигрывая связку Фред – Малышев, – говорит Сопко. – Я не думаю, что игра «горняков» в центре поля сильно зависит от Тараса. Да, он хорошо справляется с функциями разрушителя, но у Малышева это получается не хуже. Конструкция игры «Шахтера» в опорной зоне больше держится на Фреде. И если Фред в Виго будет в порядке, то мы отсутствие Степаненко не заметим. Что касается дуэта центрбеков, думаю, Ракицкий будет играть однозначно, а в пару к нему Фонсека все же выпустит Кучера, как самого опытного из защитников. Но если с первых минут будет ясно, что он проигрывает единоборства, уступает в скорости, то может последовать быстрая замена на Ордеца или Кривцова».

Матч в Виго станет первым серьезным испытанием для новичка дончан Бланко Лещука. «По первым впечатлениям, Густаво – форвард, который нужен «Шахтеру», – считает Сопко. – Мощный, умеет сыграть на опережение, хорош на «втором этаже», в контратаках, у него есть голевое чутье. Но чтобы дать ему возможность в полной мере реализовать свои качества, «горнякам» нужно больше играть на него: больше подач, прострелов. Поскольку та игра, которую часто демонстрирует «Шахтер» – долгий контроль мяча, затяжные «гандбольные» розыгрыши по периметру штрафной, – оставит Густаво вне игры. В подыгрыше он не особо силен, да он там и не нужен. Лещук хорош именно в завершении».

Как известно, поединок «Сельты» и «Шахтера» посетит тренер сборной Бразилии Тите. Станет ли это дополнительным стимулом для бразильцев «Шахтера»? «На глазах тренера сборной они могут начать, что называется, выпрыгивать из штанов, чтобы проявить свои индивидуальные качества, пусть даже и в ущерб командным действиям, – опасается Сопко. – Но, надеюсь, Фонсека им перед матчем сможет объяснить, что только в игре на команду, где будет много черновой работы, где личное «я» будет подчинено командному «мы», каждый из них сможет рассчитывать на достойную оценку от тренера сборной».