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Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Мы победили Арсенал в великолепном стиле»

Хавбек «Баварии» прокомментировал разгром английского клуба (5:1)

  • 16.02.2017 09:33
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ФК Бавария. Тьяго Алькантара
© ФК Бавария. Тьяго Алькантара

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился впечатлениями о разгроме лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» – это соперник, к которому нужно относиться со всей серьезностью. Нам удалось победить его в великолепном стиле. В первом тайме они сравняли счет, поэтому во второй половине встречи мы должны были забивать несколько мячей. Мы знали, что нам это по силам», – отметил Алькантара.

Источник — ФК Бавария

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