Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Мы победили Арсенал в великолепном стиле»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился впечатлениями о разгроме лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал» – это соперник, к которому нужно относиться со всей серьезностью. Нам удалось победить его в великолепном стиле. В первом тайме они сравняли счет, поэтому во второй половине встречи мы должны были забивать несколько мячей. Мы знали, что нам это по силам», – отметил Алькантара.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.