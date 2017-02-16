Мирослав СТУПАР: «Шахтер не сделал ничего для защиты Степаненко»

Мирослав Ступар висловив свою думку з приводу вердикту від УЕФА для Тараса Степаненка.
«Як би ми не захищали «Шахтар», але УЕФА довіряє делегатам та суддям і ухвалює рішення, які навряд чи можна змінити, - сказав Мирослав Ступар, - Так, можна звинуватити цей орган, що він без будь-яких доказів дискваліфікував нашого футболіста. Але Тарас Степаненко дав привід себе покарати. Як він «заробив» жовту картку? Він не зіграв грубо проти суперника, не зробив підкату, а вперто не хотів відходити на встановленні дев’ять метрів, коли суперник «будував стінку». Зрештою, «Шахтар» не подав апеляції і навіть не зробив жодної публічної заяви на захист Тараса Степаненка. Це значить, що рішення УЕФА виглядає справедливим. УЕФА ухвалив формальне рішення».
Источник — ПлюсСпорт
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Один заявляє що Шахтар пройшовши Сельту буде грати у фіналі, другий що бразильці будуть випригувати з штанів перед Тітe, третьому якісь стіниСуперника вбачаються. Інтересно що думає Вітя Леоненко
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