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Мирослав СТУПАР: «Шахтер не сделал ничего для защиты Степаненко»

Значит, решение УЕФА о дисквалификации игрока является справедливым, считает бывший арбитр

  • 16.02.2017 09:25
  • 649 просмотров
  • 2 комментария
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Мирослав Ступар висловив свою думку з приводу вердикту від УЕФА для Тараса Степаненка.

«Як би ми не захищали «Шахтар», але УЕФА довіряє делегатам та суддям і ухвалює рішення, які навряд чи можна змінити, - сказав Мирослав Ступар, - Так, можна звинуватити цей орган, що він без будь-яких доказів дискваліфікував нашого футболіста. Але Тарас Степаненко дав привід себе покарати. Як він «заробив» жовту картку? Він не зіграв грубо проти суперника, не зробив підкату, а вперто не хотів відходити на встановленні дев’ять метрів, коли суперник «будував стінку». Зрештою, «Шахтар» не подав апеляції і навіть не зробив жодної публічної заяви на захист Тараса Степаненка. Це значить, що рішення УЕФА виглядає справедливим. УЕФА ухвалив формальне рішення».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 16.02.2017 10:21
    +1
    Суперник "будував стінку" ? Шо ты куришь , Миро-славик?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 16.02.2017 10:30
    0
    Не хотів відходити на 9 метрів коли суперник будувавСтінку
    Один заявляє що Шахтар пройшовши Сельту буде грати у фіналі, другий що бразильці будуть випригувати з штанів перед Тітe, третьому якісь стіниСуперника вбачаються. Інтересно що думає Вітя Леоненко
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