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Александр НОЙОК: «Буду сражаться, чтобы попасть в сборную Украины»

Украинский полузащитник минского «Динамо» намерен исполнить свою детскую мечту

  • 16.02.2017 09:19
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ФК Динамо Минск. Александр Нойок
© ФК Динамо Минск. Александр Нойок

Экс-игрок донецкого «Металлурга» и «Металлиста» Александр Нойок сейчас выступает за минское «Динамо». Немного ностальгирует, совершенствуется в чемпионате Беларуси и мечтает попасть в сборную Украины.

- Я не Рафаэль, чтобы себя описывать. Я такой, как и был, трудолюбивый. Работаю, стараюсь, выкладываюсь. А по мастерству, то это не ко мне вопросы – я сам не знаю, какой я. Но мне кажется, что я стал лучше. Начал играть на другой позиции. В этом сезоне играл полузащитника, опорника, центрального защитника. Много нового для себя вынес, плюс характер чуть по-другому стал проявляться. Возмужал и в плане возраста на год повзрослел, а в плане футбола этот год, наверное, самый лучший. Хотя тот сезон, который я провел в «Металлурге», тоже, считаю, был хорошим. Просто там вообще у нас был коллектив, команда. Там все-таки играли серьезные исполнители.

Наша сборная хорошо играет. Я, наверное, еще слабый на данный момент, чтобы туда попасть. Но, естественно, это мечта детства, я буду за нее сражаться, бороться. Все зависит от меня, моей игры. Если буду хорошо выглядеть, может быть, как-то попаду в сборную.

Мы всегда играем в Лиге Европы, всегда на виду, плюс этот чемпионат сейчас более-менее смотрится. Приезжают люди смотреть. Варианты были, но я решил пока никуда не уходить. По-моему, Турция была… Все-таки «Динамо» - это бренд белорусского футбола, и я шел сюда осмысленно. Ни в коем случае об этом не жалею. Естественно, может быть, здесь нет космических таких зарплат, как раньше в Украине, но есть добротные зарплаты, которые выплачиваются вовремя.

Источник — ТК Футбол

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