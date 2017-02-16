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Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «В матче с ПАОКом Шальке должен держать планку»

Главный тренер немецкого клуба поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 16.02.2017 08:58
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ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

В первой игре 1/16 Лиги Европы «кнаппены» встретятся с ПАОКом. «Хорошим результатом мы хотим создать благоприятные предпосылки для прохода в следующий раунд», - заявил Маркус Вайнцирль и подчеркнул, что после убедительной победы на групповом этапе его команда намерена продолжить успешное выступление на международном турнире.

Тренер «Шальке» убежден, что ввиду последних сильных выступлений, «кнаппены» смогут одержать победу в Греции. «С успехом за спиной всегда проще, - подчеркнул Вайнцирль, который на стадионе «Тумба» ждет очень напряженной игры. – Этот матч должен получиться эмоциональным. Поэтому мы должны держать планку и навязывать свою игру».

Эллины, получившие билет в плей-офф благодаря второму месту в группе J, имеют тоже неплохой разбег. В последних шести матчах в греческой Суперлиге они завоевали 16 очков и после неудачного старта сезона смогли подняться на третье место в таблице. «Они в хорошей форме, - уверен тренер «королевских синих». – ПАОК всегда старается найти решения по хочу встречи, у него очень хорошая защита и сильное нападение. Мы много раз наблюдали за игрой соперника и смогли хорошо подготовиться».

В Грецию в общей сложности отправились 22 игрока, в числе которых Эрик Максим Шупо-Мотинг, оправившийся от травмы приводящей мышцы. Однако на матч с ПАОКом могут быть заявлены только 18 человек. «Главное подобрать правильный состав. В настоящий момент у нас игра каждые три-четыре дня, так что в таких условиях 11-ю парнями не обойтись, нужна вся команда. Очень важно правильно распределить силы», - прокомментировал Вайнцирль.

В защите придется обойтись без Набиля Бенталеба. Из-за желудочно-кишечной инфекции алжирцу пришлось остаться дома. «Конечно, его отсутствие очень болезненно, - рассказал тренер, - но мы сможем его заменить».

Источник — ФК Шальке

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