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Филипп ЛАМ: «Во втором тайме Бавария показала сенсационный футбол»

Капитан немецкого клуба доволен домашним разгромом лондонского «Арсенала» (5:1)

  • 16.02.2017 08:56
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ФК Бавария. Филипп Лам
© ФК Бавария. Филипп Лам

Капитан «Баварии» Филипп Лам подвел итоги разгрома лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«До пенальти мы играли очень хорошо, потом до перерыва не очень хорошо. Во втором тайме мы показали сенсационный футбол. Мы хорошо использовали свое владение мячом и смогли забить в нужное время. 5:1 - это очень, очень хороший результат для ответного матча», – сказал Лам после финального свистка.

Источник — ФК Бавария

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