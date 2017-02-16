Филипп ЛАМ: «Во втором тайме Бавария показала сенсационный футбол»

Капитан «Баварии» Филипп Лам подвел итоги разгрома лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«До пенальти мы играли очень хорошо, потом до перерыва не очень хорошо. Во втором тайме мы показали сенсационный футбол. Мы хорошо использовали свое владение мячом и смогли забить в нужное время. 5:1 - это очень, очень хороший результат для ответного матча», – сказал Лам после финального свистка.