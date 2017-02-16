Черноморец всухую разбил Атырау

Отличный подарок своему тренеру ко дню рождения преподнесли сегодня футболисты «Черноморца», уверенно обыграв представителя чемпионата Казахстана.

Первые 15 минут матча прошли без острых моментов. А уже на 16-й «моряки» могли забить: фланговый проход Петько должен был использовать Татарков, подрезавший мяч метров с десяти, но вратарь «Атырау» был начеку. На 23-й «выстрелил» из-за штрафной Мусолитин — мимо ворот. На 33-й состоялся первый гол: Норенков прошел до лицевой линии и подал, а Третьяков «замкнул» дальнюю штангу — 1:0. Вскоре опасный момент создал клуб из Казахстана. Одесские футболисты неудачно распорядились мячом в своей штрафной площадке, и Двалишвили бил по пустым воротам, но Данченко успел заблокировать удар.

После перерыва «Черноморец» довольно быстро довел счет до крупного. На 51-й минуте Третьяков отличился во второй раз, и вновь после паса от лицевой линии (ассистировал Барилко). Максим поразил цель метров с 12-ти — 2:0. На 57-й «моряки» перехватили мяч в центре поля, и Барилко вывел Мусолитина один на один с вратарем. Николай пробил мимо голкипера от угла штрафной площадки — 3:0.

«Атырау» пытался хотя бы «размочить» результат, однако ничего, кроме двух дальних ударов, не ставших проблемой для голкиперов, а также нескольких «стандартов» создать так и не смог.

Товарищеский матч

«Атырау» — «Черноморец» — 0:3

Голы: Третьяков, 33, 51, Мусолитин, 57

«Черноморец»: Кожухарь (футболист на просмотре, 68), Азацкий (капитан) (Гадрани, 46), футболист на просмотре, Норенков, Петько, Данченко, Мурашов (футболист на просмотре, 63), Татарков (Сильвио, 63), Третьяков (Попов, 63), Мусолитин (футболист на просмотре, 63), Барилко (Хобленко, 63).

«Атырау» (стартовый состав): Пасеченко, Томич, Чичулин (капитан), Коробов, Обшивац, Докич, Максимович, Сапаров, Соломов, Сулей, Двалишвили.

Предупреждены: Сапаров (26), Максимович (36)