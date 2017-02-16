Алексей ДОВГИЙ: «На поле нужно быть профессором»

Интервью клубной пресс-службе дал полузащитник «Стали» Алексей Довгий.

- Что можешь сказать о спарринге с «Пахтакором»? Остался доволен своей игрой и тем, как действовала команда?

- Спарринг получился очень интересным, поскольку «Пахтакор» это команда с большим именем. В своё время она гремела на весь Союз. Мы то время не застали, но тренер до нас донёс, что у этой команды большие традиции, и там много сборников своей страны. Поэтому мы проверили свои силы на фоне очень квалифицированного соперника. Возможно то, что матч был до обеда стало непривычным, и организм не очень воспринял эту игру, но она достаточно интересной получилась и впереди будет её разбор – посмотрим, что у нас получалось, а что нет. Думаю, что этот соперник был у нас одним из самых сложных на этих двух сборах.

- Насколько, на твой взгляд, команда готова к сезону?

- Пока сложно сказать, всё-таки есть еще время до первого матча чемпионата, но думаю, что к этой игре мы подойдем в супермаксимальных кондициях. Так что на данный момент не вижу смысла говорить об этом в процентных соотношениях. Тренерский штаб в этом лучше разбирается, а мы просто выполняем их задания. Они наверняка знают, что делают, поэтому уверен, что к первой игре подойдем в оптимальном состоянии.

- Можешь поделиться своими ощущениями о работе под руководством нового тренерского штаба?

- Первое впечатление – это то, что кардинально всё поменялось. Изначально было так много информации, что едва ли не голова начинала закипать. Нам показали разные тактики и схемы. Главный тренер требует не просто играть в футбол ногами, а и головой, причем не то, что просто по мячу бить, а именно думать головой на поле. Нужно быть на поле профессором, то есть, в первую очередь голова работает, а уже потом всё остальное. Ведь если голова не понимает, что нужно делать, то тогда ногам придется в это впрягаться. И тренировочный процесс очень интересно построен. Вроде бы, кажется, что тяжелые нагрузки, но они переносятся довольно нормально, поскольку всё кажется новым и воспринимается с интересом. Плюс тренерский штаб за всем следит. Я лично в первый раз столкнулся с работой с датчиками. Они полностью следят за нашим физическим состоянием и нет задачи кого-то загнать. Наоборот тренеры всё видят и тут же подсказывают, кому нужно прибавить, а кого наоборот приостановить.

- На вторых сборах стало легче? Адаптировался организм к нагрузкам?

- Я бы так не сказал. Вроде бы и адаптировался, но сильно легко не стало. И теже игры мы еще играем на фоне усталости. Но, думаю, что это специально так делается, чтобы подойти к чемпионату в хороших кондициях и там уже свежими играть. А пока идут сборы, тут себя можно проверить на фоне нагрузок и усталости.

- Что ты ждешь от второй части сезона?

- Могу сказать, что очень соскучился по футболу. И если вспомнить, когда я последний раз играл 90 минут, так это было еще в августе. Чуть ли не полгода уже прошло. И я надеюсь, что всё, что меня беспокоило по поводу травмы уйдёт, и я про неё забуду. А этот год станет намного лучше, интересней и продуктивней, чем минувший. Ну а что я ожидаю от чемпионата? Пока у нас еще есть теоретические шансы бороться за первую шестерку, мы будем за нее бороться. Всё, что от нас зависит, мы будем делать. А как там уже сложится дальше – будем смотреть. Каждая игра для нас будет как последняя. На каждый матч мы будем выходить только с расчетом на три очка.