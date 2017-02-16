Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей ДОВГИЙ: «На поле нужно быть профессором»

Игрок «Стали» признался, что очень соскучился по футболу

  • 16.02.2017 08:45
  • 56 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Алексей Довгий
© ФК Сталь. Алексей Довгий

Интервью клубной пресс-службе дал полузащитник «Стали» Алексей Довгий.

- Что можешь сказать о спарринге с «Пахтакором»? Остался доволен своей игрой и тем, как действовала команда?
- Спарринг получился очень интересным, поскольку «Пахтакор» это команда с большим именем. В своё время она гремела на весь Союз. Мы то время не застали, но тренер до нас донёс, что у этой команды большие традиции, и там много сборников своей страны. Поэтому мы проверили свои силы на фоне очень квалифицированного соперника. Возможно то, что матч был до обеда стало непривычным, и организм не очень воспринял эту игру, но она достаточно интересной получилась и впереди будет её разбор – посмотрим, что у нас получалось, а что нет. Думаю, что этот соперник был у нас одним из самых сложных на этих двух сборах.

- Насколько, на твой взгляд, команда готова к сезону?
- Пока сложно сказать, всё-таки есть еще время до первого матча чемпионата, но думаю, что к этой игре мы подойдем в супермаксимальных кондициях. Так что на данный момент не вижу смысла говорить об этом в процентных соотношениях. Тренерский штаб в этом лучше разбирается, а мы просто выполняем их задания. Они наверняка знают, что делают, поэтому уверен, что к первой игре подойдем в оптимальном состоянии.

- Можешь поделиться своими ощущениями о работе под руководством нового тренерского штаба?
- Первое впечатление – это то, что кардинально всё поменялось. Изначально было так много информации, что едва ли не голова начинала закипать. Нам показали разные тактики и схемы. Главный тренер требует не просто играть в футбол ногами, а и головой, причем не то, что просто по мячу бить, а именно думать головой на поле. Нужно быть на поле профессором, то есть, в первую очередь голова работает, а уже потом всё остальное. Ведь если голова не понимает, что нужно делать, то тогда ногам придется в это впрягаться. И тренировочный процесс очень интересно построен. Вроде бы, кажется, что тяжелые нагрузки, но они переносятся довольно нормально, поскольку всё кажется новым и воспринимается с интересом. Плюс тренерский штаб за всем следит. Я лично в первый раз столкнулся с работой с датчиками. Они полностью следят за нашим физическим состоянием и нет задачи кого-то загнать. Наоборот тренеры всё видят и тут же подсказывают, кому нужно прибавить, а кого наоборот приостановить.

- На вторых сборах стало легче? Адаптировался организм к нагрузкам?
- Я бы так не сказал. Вроде бы и адаптировался, но сильно легко не стало. И теже игры мы еще играем на фоне усталости. Но, думаю, что это специально так делается, чтобы подойти к чемпионату в хороших кондициях и там уже свежими играть. А пока идут сборы, тут себя можно проверить на фоне нагрузок и усталости. 

- Что ты ждешь от второй части сезона?
- Могу сказать, что очень соскучился по футболу. И если вспомнить, когда я последний раз играл 90 минут, так это было еще в августе. Чуть ли не полгода уже прошло. И я надеюсь, что всё, что меня беспокоило по поводу травмы уйдёт, и я про неё забуду. А этот год станет намного лучше, интересней и продуктивней, чем минувший. Ну а что я ожидаю от чемпионата? Пока у нас еще есть теоретические шансы бороться за первую шестерку, мы будем за нее бороться. Всё, что от нас зависит, мы будем делать. А как там уже сложится дальше – будем смотреть. Каждая игра для нас будет как последняя. На каждый матч мы будем выходить только с расчетом на три очка.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.