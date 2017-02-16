Маурицио САРРИ: «Дома постараемся обыграть Реал со счетом 2:0»

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями о первом матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки. Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок. Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение.

Матчи на таком стадионе против таких команд - это серьезное испытание для наших юных игроков. Но только так и можно добиться прогресса. «Реал» провел лучший матч за три месяца. Я внимательно следил за ними. А вот мы не дотянули до своего максимума. Мы можем играть с ними на равных, но для этого надо показать свой лучший футбол. Если мы отдадим все силы, то у нас будут шансы. Все возможно.

Дрис Мертенс, возможно, провел не самый лучший матч, но все-таки у него в Мадриде было два момента. В поединке против такой команды это не так уж плохо для форварда. Я не говорю, что мы играли плохо. Я просто считаю, что мы могли действовать лучше, когда у нас был мяч. Мы знаем, что можем играть лучше. Так что по-прежнему верим, что у нас есть шансы. Будет трудно, поскольку «Реал» редко уходит с поля без гола. Но мы не теряем надежды. В ответном поединке мы можем сыграть лучше», – сказал Сарри после матча.