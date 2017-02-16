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Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Реал – чемпион мира, а мы совершили много ошибок»

Нападающий «Наполи» надеется, что в Неаполе его команда сыграет лучше, чем в Мадриде

  • 16.02.2017 08:24
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forzaitalianfootball.com. Лоренцо Инсинье
© forzaitalianfootball.com. Лоренцо Инсинье

25-летний форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о поражении от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Несмотря на результат, мы провели хороши матч, - сказал форвард. - Хочу поблагодарить партнеров по команде, поскольку мы бились до финального свистка. Теперь нас ждет ответный матч в родных стенах. Уверен, что там мы сыграем еще сильнее. «Реал» - это чемпион мира, команда с 18 феноменальными футболистами. Однако, честно говоря, сегодня я не увидел большой разницы в классе. Но результат говорит за себя. Возможно, мы совершили слишком много ошибок. Это лишь должно заставить нас работать над собой еще больше», – считает Инсинье.

Источник — УЕФА

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