Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Реал – чемпион мира, а мы совершили много ошибок»

25-летний форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о поражении от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Несмотря на результат, мы провели хороши матч, - сказал форвард. - Хочу поблагодарить партнеров по команде, поскольку мы бились до финального свистка. Теперь нас ждет ответный матч в родных стенах. Уверен, что там мы сыграем еще сильнее. «Реал» - это чемпион мира, команда с 18 феноменальными футболистами. Однако, честно говоря, сегодня я не увидел большой разницы в классе. Но результат говорит за себя. Возможно, мы совершили слишком много ошибок. Это лишь должно заставить нас работать над собой еще больше», – считает Инсинье.