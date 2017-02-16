Денис ВАСИН: «На сборах результат не важен, все покажет чемпионат»

Интервью клубной пресс-службе дал полузащитник каменчан Денис Васин.

- Денис, прокомментируй игру с «Актобе», на первый взгляд она далась легче, чем с теми же сербами и «Пахтакором»?

- С «Пахтакором» я игру не видел, а если сравнивать матч против «Актобе» и «Вождовцем», то с сербами было сложнее, в первую очередь потому, что они более несдержанны и недисциплинированны. Они постоянно нас провоцировали. А что касается «Актобе», то это хорошая команда, просто первый тайм мы лучше играли, а во втором немного отдали инициативу. Но у соперника моментов не было, а мы свои два реализовали, но еще много и не забили.

- Команда на сборах не проигрывает. Для тебя, не смотря на статус контрольных матчей, итоговый результат важен или же хороший счет просто приятный бонус?

- Проигрывать всегда неприятно, а побеждать наоборот радостно. Даже сложно что-то сказать по этому поводу. Мы стараемся выполнять то, что требует он нас тренер, наигрывая нужные схемы. Поэтому сейчас результат на сборах не важен, а чемпионат всё покажет.

- «Сталь» на сборах довольно много забивает, чего не скажешь об игре в чемпионате в прошлом году - это соперники позволяют или же новые схемы и заготовки от тренерского штаба?

- Тут всё вместе в совокупности. Понятно, что тут есть и те плоды работы, которую мы сейчас проводим на сборах. Мы тяжело работаем, много новой информации, и пока мы привыкаем к новым требованиям. Главное теперь это всё перенести на чемпионат.

- Какие впечатления от сборов в целом?

- Сборы, конечно, тяжелые, но всё равно много интересного. Начиная от разминки и всяких мелочей, и заканчивая различными схемами, тактиками и перестроениями.

- Есть ощущение, что в дальнейшем это будет совершенно другая команда? Какой будет, на твой взгляд, «Сталь» весной 2017 год?

- Какая будет «Сталь» - это мы еще увидим, а то, что изменения уже есть, так это видно в каждом из нас, в каждом из футболистов и персонале. Это видно во всём.