ЗИДАН: «Реал провел великолепный матч, но еще ничего не решено»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги поединка с «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но мы хорошо начали. Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались. Мы сумели победить. Это справедливый результат. Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд».

Важно, что мы хорошо настроились на игру. Мы задали высокий темп. Только так и надо играть против сильного соперника, который находится на пике формы.

Кроос может забивать из таких позиций. Я очень рад за него. У него великолепный удар. Мне нравится, что он так много отрабатывает как в защите, так и в обороне», – сказал Зидан после матча.