Арьен РОББЕН: «Я немного удивлен, что все так хорошо получилось»

Вингер мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал разгром лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я немного удивлен, что сегодня все так хорошо получалось. Но, с другой стороны, мы способны на такую игру. У нашей команды невероятный характер. Гол, с которого сравняли счет, не должен был произойти. В общем мы доминировали в матче и все контролировали. Во втором тайме мы забили очень красивые мячи», – отметил Роббен.
Источник — ФК Бавария
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