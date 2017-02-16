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Арьен РОББЕН: «Я немного удивлен, что все так хорошо получилось»

Вингер «Баварии» доволен разгромом лондонского «Арсенала» (5:1)

  • 16.02.2017 07:58
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ФК Бавария. Арьен Роббен
© ФК Бавария. Арьен Роббен

Вингер мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал разгром лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я немного удивлен, что сегодня все так хорошо получалось. Но, с другой стороны, мы способны на такую игру. У нашей команды невероятный характер. Гол, с которого сравняли счет, не должен был произойти. В общем мы доминировали в матче и все контролировали. Во втором тайме мы забили очень красивые мячи», – отметил Роббен.

Источник — ФК Бавария

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