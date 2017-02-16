Олег ДУЛУБ: «Мы продолжаем поиск новых игроков»

Минуло чотири тижні підготовки «Карпат» на турецькій землі. «Зелено-білі» підсилилися, провели чимало спарингів, ще більше вникли у розуміння, філософію та стратегію гри головного тренера. Після останнього тренування Олег Дулуб підсумував збори для «Карпат».

– Погода не завадила жодному тренуванню. От лише ситуація із мінським «Динамо» змусила вас трохи підкорегувати плани підготовки. Наскільки це вплинуло на робочий графік?

– Виявилося, що не дуже і вплинуло. Ми пересунули деякі матчі, зіграли спаринг з боснійцями. З «Динамо» уже двома складами грали, а вони одним. Десь це вплинуло на загальну ситуацію у другому таймі. Наші гравці отримали трохи більше навантаження, аніж ми очікували.

– Наскільки важливим для вас був результат?

– Мене куди більше цікавив зміст гри. Коли він було, був і результат. Наприклад, матчі проти грузинів та білорусів дали і одне, і друге.

– А як щодо останнього матчу?

– Моя думка така: ми грали в дуже жорсткому графіку, провели багато матчів. Додайте до цього сильний вітер і якість поля (воно було аж занадто стоптане), а також психологічну втому команди. М’яч швидко не летів, супернику було легше грати за рахунок повітряних передач. У підсумку ж ані ми нічого не створили, ані вони. Так, забили з напівмоменту, нічого страшного.

– І все ж наші уболівальники не на жарт розхвилювалися...

– Запевняю, що рівень команди росте. Ми дуже хороших гравців взяли. Уболівальники мають розуміти, що команда провела надзвичайно важкі дуже, а молоді організми отримали серйозну втому і навантаження. З іншого боку, тут і позитив є. Можна подивитися, як команда працює на фоні втоми, як гравці приймають рішення в критичних ситуаціях, як вони мислять.

– Ви награвали основний склад?

– Є ще позиції, на які ми продовжуємо шукати гравців. У матчах проти «Самтредії», «Шахтаря» і «Динамо» грав склад, що є наближеним до оптимального. Звичайно, деяким новим гравцям треба час на адаптацію.

– Як ніколи, цієї зими «Карпати» переглянули дуже багато потенційних новачків. Яка є причина того, що більшість з них достроково залишила табір команди?

– Якраз про це я нещодавно спілкувався із президентом. Ми зійшлися на думці, що «Карпатам» просто необхідний хороший селекційний відділ. Половина потенційних новачків була не готова, розтренована. Медичні тести показували, що ці гравці наче й кваліфіковані, але у кожного різний рівень готовності. До того ж, це легіонери, а вони мають бути сильнішими за наших хлопців.

– Тобто ви продовжуєте шукати гравців?

– До 28 лютого будемо шукати. Можливі ще придбання. І це не ті люди, які були на зборах.

– У чемпіонаті ви пробували різні схеми, зокрема, симпатичний варіант із трьома захисниками. Натомість на зборах награвали більш традиційний варіант...

– Так вийшло, що на перших зборах травму отримав Іван Лобай, а Пас наразі ще не в тих кондиціях – йому треба звикнути до нових умов. Справді, мені теж подобається схема з трьома захисниками. Але тут потрібний трохи інший підбір гравців в атаці.

– Ви мали можливості переглянути матчі майбутніх суперників в чемпіонаті?

– Я двічі їздив на матчі «Чорноморця», мої помічники двічі дивилися «Волинь». Ну, і ми мали можливість переглянути, як грає «Дніпро». Дещо побачили, але це збори, тут багато інформації не начерпаєш. Інша справа, коли почнеться чемпіонат.

– Поруч із вами працювала молодіжна команда. Щось нове і цікаве для себе відкрили?

– У матчах за основу грали Карпенко, Малашевський і Толочко. Правда, вони й раніше були у нас на олівці. Коли ближче дивишся, спілкуєшся, вимальовується цікава картина. Молодь у нас хороша. Звичайно, вони не зможуть відразу закрити ті позиції, які нам потрібні, адже фізіологію ще ніхто не відміняв. Їх треба плавно підводити до основи, дозувати навантаження, щоб не загнати їх.

– Чи загалом задоволені ви умовами на зборах?

– Умови хороші. Можливо, краще було б, якби ми змінили готель на другі збори, адже тут накопичується психологічна втома, все виглядає однаковим: поля, номери... А все інше в порядку. Головне, що ми грали проти хороших суперників.