Филипп РЕПЕТИЛО: «Мы учитываем даже толщину гетр футболистов»

Администратор «Динамо» Филипп Репетило рассказал о том, как построена так называемая «закулисная» работа на тренировочном сборе.

- Какие обязанности администратора, так называемого кит-менеджера, на тренировочном сборе?

- Все вопросы, связанные с тренировочным и игровым инвентарем, находятся в нашей компетенции. Перед каждой тренировкой тренер рассказывает, каким будет занятие, после чего мы заранее едем в тренировочный центр и расставляем или помогаем тренерам по физподготовке расставлять стойки, фишки, барьеры и т.д.

- Подготовка к товарищескому матчу чем-то отличается от официального?

- Для нас нет разницы, официальный матч или товарищеский. Мы приезжаем на стадион за два часа до прибытия команды, привозим с собой и раскладываем в раздевалке два комплекта формы – в одном футболисты играют первый тайм, в перерыве могут переодеться в чистый. Также берем с собой 20 игровых мячей, манишки, стойки, фишки – в общем, все, что нужно для собственно игры и разминки перед ней.

- Перед официальными матчами проходят совещания с участием арбитров и представителей команд, на которых в том числе утверждаются цвета формы. Как поддерживаете связь с командами-соперницами на тренировочных сборах, чтобы не было накладок?

- Связь поддерживаем преимущественно через организатора сборов, который связывается с представителем команды, после чего сообщает нам цвет формы, в котором будет играть соперник.

- Футболисты после матча могут обмениваться футболками с соперниками?

- В товарищеских матчах подобная практика отсутствует. А вот в официальных поединках футболисты могут меняться футболками с кем угодно – никто им не запрещает.

- Игрок заходит в раздевалку перед матчем – какие его дальнейшие действия?

- На тот момент для них уже все подготовлено – они только переодеваются, растираются и готовятся к игре.

- Есть ли определенные особенности у футболистов – возможно, кому-то нужно три пары гетр или шорты большего размера?

- Да, есть индивидуальные пожелания – даже учитываем толщину носков, которые хотят надеть футболисты. Кто-то обрезает гетры, кто-то не делает этого... Но, в целом, экипировка должна быть для всей команды одинаковой – как на разминке, так и выходя на поле перед игрой.

- Как подбираются номера футболистов, под которыми они играют в товарищеских матчах на тренировочных сборах?

- Перед выездом на сборы мы обсуждаем этот вопрос отдельно с каждым игроком, в том числе с молодыми, и все футболисты имеют закрепленный за ними номер.