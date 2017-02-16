Арсен ВЕНГЕР: «Последние 25 минут были настоящим кошмаром»

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о поражении от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результат – очень плохой. В первом тайме мы хорошо играли и незадолго до перерыва имели два отличных момента. Потом у нас возникли проблемы, в том числе ввиду травмы Кошельны. После голов на 53-й и 56-й минутах мы потеряли организованность. Последние 25 минут были настоящим кошмаром. Нам было нечего противопоставить «Баварии», – сказал Венгер после матча.