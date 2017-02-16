Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсен ВЕНГЕР: «Последние 25 минут были настоящим кошмаром»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал разгром, учиненный мюнхенским клубом

  • 16.02.2017 07:39
  • 1137 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Бавария. Арсен Венгер
© ФК Бавария. Арсен Венгер

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о поражении от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результат – очень плохой. В первом тайме мы хорошо играли и незадолго до перерыва имели два отличных момента. Потом у нас возникли проблемы, в том числе ввиду травмы Кошельны. После голов на 53-й и 56-й минутах мы потеряли организованность. Последние 25 минут были настоящим кошмаром. Нам было нечего противопоставить «Баварии», – сказал Венгер после матча.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    pike1
      pike1, 16.02.2017 08:08
    +2
    последние годы под твоим руководством тоже кошмар)
    Ссылка
    olegkrivbas
    online
      olegkrivbas, 16.02.2017 08:27
    0
    Ув. А. Венгер все ваши былые заслуги мы помним и они были очень даже хороши....... но последние так лет 5 все очень ужасно.
    С памятю о прошлом уйдите сами и дайте возможность развиваться Арсеналу дальше..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.