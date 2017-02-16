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АНЧЕЛОТТИ: «Еще ничего не кончено, вторая часть ждет нас в Лондоне»

Наставник «Баварии» поделился впечатлениями о победе над «Арсеналом» (5:1)

  • 16.02.2017 07:29
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о разгроме лондонского «Арсенала» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это заслуженная победа. Мы показали хороший баланс, располагались компактно и играли в быстрый футбол. Поэтому мы позволили сопернику лишь несколько моментов, а в атаке смогли грамотно воспользоваться свободными зонами. В общем и целом, я очень доволен. Но это была лишь первая часть, вторая ждет нас в Лондоне. Еще ничего не кончено. Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз», – отметил Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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