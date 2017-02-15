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Бавария
5:1
Арсенал
15.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Арсенал — 5:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал»

  • 16.02.2017 00:30
  • 388 просмотров
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Метки
espnfc.com. «Бавария» — «Арсенал»
© espnfc.com. «Бавария» — «Арсенал»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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