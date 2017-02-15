Шахтер провел тренировку перед матчем с Сельтой

Сегодня роль путаны исполнял Арсенал, а точнее, Арсен Венгер, будь он не ладен. Дед зрабатывает с...

18+. Настощее немецкое порно. Как говорил до матча - труба сегодня и Арсеналу и Арсену, пока Венг...

Ну хотя бы фотку с этого матча нашли бы.

5-1=4

тоже думаю что 20 с чем-то лет тренерства в Арсенале - слишком мало для выводов

Арсеналу нужно забить 4 мяча в ответочке. Барсе также минимум 4 мяча нужно. Арсенал уже списали с...

Не надо торопиться с выводами. Я думаю надо дать Арсену Венгеру еще время