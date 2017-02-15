Шахтер провел тренировку перед матчем с Сельтой

По завершении пресс-конференции с участием Паулу Фонсеки и Фреда «Шахтер» провел вечернюю тренировку на поле стадиона «Балаидос».
Занятие длилось чуть больше часа, а первые 15 минут были открытыми для СМИ. К матчу с испанцами готовятся 26 футболистов (за исключением травмированных Факундо Феррейры и Вячеслава Танковского). По дисциплинарным причинам в игре не сможет принять участия Тарас Степаненко.
Обслуживать завтрашний поединок доверено литовской бригаде арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» состоится 16 февраля. Начало в 20:00 по Киеву.
Источник — ФК Шахтер
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