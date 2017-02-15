Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер провел тренировку перед матчем с Сельтой

Первый поединок между командами состоится 16 февраля в 20:00

  • 15.02.2017 23:53
  • 70 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

По завершении пресс-конференции с участием Паулу Фонсеки и Фреда «Шахтер» провел вечернюю тренировку на поле стадиона «Балаидос».

Занятие длилось чуть больше часа, а первые 15 минут были открытыми для СМИ. К матчу с испанцами готовятся 26 футболистов (за исключением травмированных Факундо Феррейры и Вячеслава Танковского). По дисциплинарным причинам в игре не сможет принять участия Тарас Степаненко.

Обслуживать завтрашний поединок доверено литовской бригаде арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» состоится 16 февраля. Начало в 20:00 по Киеву.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.