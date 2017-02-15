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Реал Мадрид
3:1
Наполи
15.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал уверенно бьет Наполи на Сантьяго Бернабеу

Пропустив первыми, «сливочные» трижды расписались в воротах Пепе Рейны

  • 15.02.2017 23:37
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  • 3 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Позже ожидайте отчет и видео матча.

«Реал Мадрид» - «Наполи» - 3:1
Карим Бензема, 19, Тони Крооc, 49, Каземиро, 54 - Лоренцо Инсинье, 8

«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (Пепе, '71), Рафаэль Варан, Каземиро, Лука Модрич, Хамес Родригес (Лукас Васкес, '76), Тони Крооc, Карим Бензема (Альваро Мората, '81), Криштиану Роналду
«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Фаузи Гулам, Элсейд Хюсай, Петр Зелински (Аллан Лоурейро, '75), Амаду Диавара, Дрис Мертенс, Марек Хамшик (Аркадиуш Милик, '83), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон

Серхио Рамос, 17. Лука Модрич, 52. - Петр Зелински, 38. Дрис Мертенс, 76.

РЕАЛ - НАПОЛИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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