Реал уверенно бьет Наполи на Сантьяго Бернабеу

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«Реал Мадрид» - «Наполи» - 3:1
Карим Бензема, 19, Тони Крооc, 49, Каземиро, 54 - Лоренцо Инсинье, 8
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (Пепе, '71), Рафаэль Варан, Каземиро, Лука Модрич, Хамес Родригес (Лукас Васкес, '76), Тони Крооc, Карим Бензема (Альваро Мората, '81), Криштиану Роналду
«Наполи»: Хосе Рейна, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Фаузи Гулам, Элсейд Хюсай, Петр Зелински (Аллан Лоурейро, '75), Амаду Диавара, Дрис Мертенс, Марек Хамшик (Аркадиуш Милик, '83), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон
Серхио Рамос, 17. Лука Модрич, 52. - Петр Зелински, 38. Дрис Мертенс, 76.
Источник — Sport.ua
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