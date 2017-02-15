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Бавария деклассировала Арсенал

Мюнхенцы сняли все вопросы о победителе дуэли в первом же матче

  • 15.02.2017 23:37
  • 944 просмотров
  • 14 комментария
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fcbayern.com
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Проклятье «Арсенала» в матчах против мюнхенской «Баварии» продолжается. «Канониры» второй раз подряд проигрывают «Баварии» 1:5, и в четвертый раз подряд, наверняка, вылетают из Лиги чемпионов после дуэлей с мюнхенским клубом.

«Бавария» решила не откладывать в долгий ящик выяснение отношений и с первых же минут принялась «убивать». Причем, не сказать, что мюнхенцы не давали прохода «Арсеналу» и имели 100500 моментов, просто как-то команды Венгера не было на поле.

Роббен положил начало разгрому уже на 11-й минуте. Голландец забил фантастическим ударом в «девятку» метров с 25-ти, сместившись с фланга, голкипер гостей был бессилен.

К середине тайма владение мячом достигло отметки 85 на 15%, что еще раз подтверждает отсутствие «канониров» на поле.

Словно опровергая статистику «Арсенал» получил свой едва ли единственный момент в матче – Левандовски сфолил на Косьельны и арбитр назначил пенальти. Сомнительный момент, если честно. Роберт выбивал мяч, а игрок «Арсенала» просто подставил ногу под это дело. Алексис Санчес пенальти не забил, с первого раза не сумел сыграть на добивании, но все же реабилитировался через несколько секунд, сумев протолкнуть мяч сквозь лес защиты «Баварии».

На этом, в принципе, и все. Так 1:1 же счет? Да, был 1:1, но потом «Арсенал» и вовсе пропал. Четыре мяча во втором тайме отгрузила «Бавария». А могла еще на четыре больше. В общем, исход противостояние решен. Ждем жеребьевку в середине марта.

«Бавария» - «Арсенал» - 5:1

Арьен Роббен, 11, Роберт Левандовски, 53, Тиаго Алькантара, 56, 63, Томас Мюллер, 88 - Алексис Санчес, 30

«Бавария»: Мануэль Нойер, Арьен Роббен (Марсио Рафинья, '88), Матс Хуммельс, Филипп Лам, Артуро Видаль, Давид Алаба, Дуглас Коста (Йосуа Киммих, '84), Тиаго Алькантара, Роберт Левандовски (Томас Мюллер, '86), Хаби Алонсо, Хави Мартинес

«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Кошельны (Габриэль Паулиста, '49), Киран Гиббс, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гранит Джака, Месут Озил, Алексис Санчес, Френсис Кокулен (Оливье Жиру, '77), Алекс Ивоби (Тео Уолкотт, '66)

 Матс Хуммельс, 26. Филипп Лам, 83. - Шкодран Мустафи, 16. Гранит Джака, 60.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.02.2017 23:38
    +6
    ну-с Арсенал благодаря голу на выезде просто обязан проходить Баварию дома
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    ManUtd
      ManUtd, 15.02.2017 23:38
    +6
    Победа в стиле Баварии - жестко и без смазки
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    barneygambel
    online
      barneygambel, 15.02.2017 23:41
    +2
    арсенал 4-й раз вылетает от баварии в плей-офф лч
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    Кепік
    online
      Кепік, 15.02.2017 23:42
    -4
    Арсенал не рівень Баварії. От і все. В англії зарази три норм команди топ рівня по грі це: Челсі, Ман Ю та Тотенхем.
    Ссылка
    titanovec
      titanovec, 15.02.2017 23:43
    -3
    ManUtd, 15.02.2017 23:38
    Победа в стиле Баварии - жестко и без смазки
    Баварцы в стиле порно
    Ссылка
    El Gato
      El Gato, 15.02.2017 23:44
    +2
    ManUtd, 15.02.2017 23:38
    Победа в стиле Баварии - жестко и без смазки
    я смотрю, ты гурман качественного европейского порно
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    EGOS
    online
      EGOS, 15.02.2017 23:48
    +3
    ..пора, пора уже старой вешалке венгеру валить, с таким то составом в одну калитку, пох что баварии..клуб из топ 4 АПЛ не имеет права так играть в плей офф ЛЧ...венгер - аут!!
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    dancing niggaz
      dancing niggaz, 15.02.2017 23:50
    +4
    Не надо торопиться с выводами. Я думаю надо дать Арсену Венгеру еще время
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    barca_messi
    online
      barca_messi, 15.02.2017 23:53
    +2
    Арсеналу нужно забить 4 мяча в ответочке. Барсе также минимум 4 мяча нужно. Арсенал уже списали со счетов. А вот с Барсой осторожничают. Вот вам и разница между ведущим клубом мира и обычным середняком.
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.02.2017 23:53
    0
    dancing niggaz, 15.02.2017 23:50
    Не надо торопиться с выводами. Я думаю надо дать Арсену Венгеру еще время
    тоже думаю что 20 с чем-то лет тренерства в Арсенале - слишком мало для выводов
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    barneygambel
    online
      barneygambel, 15.02.2017 23:55
    0
    5-1=4
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    Truedynamo
    online
      Truedynamo, 15.02.2017 23:57
    0
    Ну хотя бы фотку с этого матча нашли бы.
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    killa777777
    online
      killa777777, 16.02.2017 00:01
    0
    18+. Настощее немецкое порно. Как говорил до матча - труба сегодня и Арсеналу и Арсену, пока Венгера не уберут, толку не будет. Кто там орал про разрыв от Арсенала? 5:1! Тушите свет!
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    maxaonin6
    online
      maxaonin6, 16.02.2017 00:02
    0
    Сегодня роль путаны исполнял Арсенал, а точнее, Арсен Венгер, будь он не ладен. Дед зрабатывает себе на пенсию, а болельщики страдают... А вы говорите, Динамо Киев: как видите, в Англии такое тоже бывает.
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