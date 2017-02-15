Бавария деклассировала Арсенал

Проклятье «Арсенала» в матчах против мюнхенской «Баварии» продолжается. «Канониры» второй раз подряд проигрывают «Баварии» 1:5, и в четвертый раз подряд, наверняка, вылетают из Лиги чемпионов после дуэлей с мюнхенским клубом.

«Бавария» решила не откладывать в долгий ящик выяснение отношений и с первых же минут принялась «убивать». Причем, не сказать, что мюнхенцы не давали прохода «Арсеналу» и имели 100500 моментов, просто как-то команды Венгера не было на поле.

Роббен положил начало разгрому уже на 11-й минуте. Голландец забил фантастическим ударом в «девятку» метров с 25-ти, сместившись с фланга, голкипер гостей был бессилен.

К середине тайма владение мячом достигло отметки 85 на 15%, что еще раз подтверждает отсутствие «канониров» на поле.

Словно опровергая статистику «Арсенал» получил свой едва ли единственный момент в матче – Левандовски сфолил на Косьельны и арбитр назначил пенальти. Сомнительный момент, если честно. Роберт выбивал мяч, а игрок «Арсенала» просто подставил ногу под это дело. Алексис Санчес пенальти не забил, с первого раза не сумел сыграть на добивании, но все же реабилитировался через несколько секунд, сумев протолкнуть мяч сквозь лес защиты «Баварии».

На этом, в принципе, и все. Так 1:1 же счет? Да, был 1:1, но потом «Арсенал» и вовсе пропал. Четыре мяча во втором тайме отгрузила «Бавария». А могла еще на четыре больше. В общем, исход противостояние решен. Ждем жеребьевку в середине марта.

«Бавария» - «Арсенал» - 5:1

Арьен Роббен, 11, Роберт Левандовски, 53, Тиаго Алькантара, 56, 63, Томас Мюллер, 88 - Алексис Санчес, 30

«Бавария»: Мануэль Нойер, Арьен Роббен (Марсио Рафинья, '88), Матс Хуммельс, Филипп Лам, Артуро Видаль, Давид Алаба, Дуглас Коста (Йосуа Киммих, '84), Тиаго Алькантара, Роберт Левандовски (Томас Мюллер, '86), Хаби Алонсо, Хави Мартинес

«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Кошельны (Габриэль Паулиста, '49), Киран Гиббс, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гранит Джака, Месут Озил, Алексис Санчес, Френсис Кокулен (Оливье Жиру, '77), Алекс Ивоби (Тео Уолкотт, '66)

Матс Хуммельс, 26. Филипп Лам, 83. - Шкодран Мустафи, 16. Гранит Джака, 60.