Мирча ЛУЧЕСКУ: «Тимощук может войти в тренерский штаб Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о переговорах с экс-игроком сборной Украины Анатолием Тимощуком.
«Есть разговоры между Анатолием и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды», – сказал Луческу.
Напомним, несколько дней назад Тимощук получил тренерскую лицензию PRO.
Источник — ФК Зенит
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