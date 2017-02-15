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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Тимощук может войти в тренерский штаб Зенита»

Наставник питерцев — о возможном трудоустройстве украинца в тренерском штабе своей команды

  • 15.02.2017 23:24
  • 474 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о переговорах с экс-игроком сборной Украины Анатолием Тимощуком.

«Есть разговоры между Анатолием и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды», – сказал Луческу.

Напомним, несколько дней назад Тимощук получил тренерскую лицензию PRO.

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    Кепік
    online
      Кепік, 15.02.2017 23:32
    0
    Відчепіться вже від людини! Якісь недоумки. Нормальний мужик.
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