Александрия минимально одолела Ширак

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій заключний спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Цього разу українська команда мірялись силами із вірменським «Шираком».



Як і вчора, сьогодні на полях «Сусесі» був дуже сильний вітер, який заважав грати обом командам. Проте, як і вчора, олександрійці, незважаючи на всі погодні умови, показали гарний, змістовний футбол. «Олександрія» мала чимало моментів, але використати вдалось лише один. На 36-й хвилині Басов головою замкнув подачу з кутового. Цей гол став єдиним і переможним, а олександрійці за 9 матчів на двох навчально-тренувальних зборах не програли жодного: 5 перемог та 4 нічиї.

ФК «Олександрія» - «Ширак» (Вірменія) - 1:0 (1:0)

Гол - С.Басов (36)

ФК «Олександрія»: Новак, Басов, Шендрік (Бондаренко, 72), Цуріков, Чеботаєв, Банада (Запорожан, 80), Огіря, Козак (Пономар, 83), Чорній (Старенький, 65), Грицук (Гітченко, 87), Куліш (Леонов, 71)

ФК «Олександрія»: Новак, Басов, Шендрік (Бондаренко, 72), Цуріков, Чеботаєв, Банада (Запорожан, 80), Огіря, Козак (Пономар, 83), Чорній (Старенький, 65), Грицук (Гітченко, 87), Куліш (Леонов, 71)

Гол - С.Басов (36)