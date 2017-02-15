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Александрия минимально одолела Ширак

Единственный гол забил Сергей Басов

  • 15.02.2017 23:02
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ФК Александрия
© ФК Александрия

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій заключний спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Цього разу українська команда мірялись силами із вірменським «Шираком». 

Як і вчора, сьогодні на полях «Сусесі» був дуже сильний вітер, який заважав грати обом командам. Проте, як і вчора, олександрійці, незважаючи на всі погодні умови, показали гарний, змістовний футбол. «Олександрія» мала чимало моментів, але використати вдалось лише один. На 36-й хвилині Басов головою замкнув подачу з кутового. Цей гол став єдиним і переможним, а олександрійці за 9 матчів на двох навчально-тренувальних зборах не програли жодного: 5 перемог та 4 нічиї.

ФК «Олександрія» - «Ширак» (Вірменія) - 1:0 (1:0)

Гол - С.Басов (36)

ФК «Олександрія»: Новак, Басов, Шендрік (Бондаренко, 72), Цуріков, Чеботаєв, Банада (Запорожан, 80), Огіря, Козак (Пономар, 83), Чорній (Старенький, 65), Грицук (Гітченко, 87), Куліш (Леонов, 71)

ФК «Олександрія»: Новак, Басов, Шендрік (Бондаренко, 72), Цуріков, Чеботаєв, Банада (Запорожан, 80), Огіря, Козак (Пономар, 83), Чорній (Старенький, 65), Грицук (Гітченко, 87), Куліш (Леонов, 71) 
Гол - С.Басов (36)

Источник — ФК Александрия

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