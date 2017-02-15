Сергей РЕБРОВ: «ПСЖ доказал, что в футболе нет ничего невозможного»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона, а также оценил результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Сергей Станиславович, сегодня все только и говорят о матче ПСЖ — «Барселона». Как вы прокомментируете такой результат?

— Мне и раньше нравилась игра парижского коллектива, но с приходом Унаи Эмери ПСЖ стал намного организованнее и в атаке, и в обороне. Существенно возросла интенсивность, появился хороший прессинг и коллективный отбор. Конечно, первый забитый мяч в домашней встрече всегда добавляет уверенности в своих силах, но в какой-то мере этот поединок проиграла и «Барселона». Показалось, что испанцы где-то недооценили противника. На таком-то уровне…

Французы на своем поле всегда отличаются агрессивными действиями в атаке. Помню, как еще при Юрии Семине мы играли в Париже в Лиге чемпионов. Счет был – 0:4. Тогда тоже была высочайшая интенсивность.

— Вы вспомнили крупное поражение от ПСЖ, но не вспомнили 4:0 на Камп Ноу…

— Конечно, сегодня целый день все говорят о поединке 1997 года, когда «Динамо» разгромило «Барселону». В гостях это дорогого стоит.

— В первом матче 1/8 финала победила и «Бенфика». Вас это не удивило?

— Абсолютно. Мы хорошо знаем эту команду. Сейчас в Лиге чемпионов каждый может обыграть каждого. В Лиссабоне тоже была очень интенсивная игра, обе команды не отсиживались в обороне, пытались атаковать. И этот матч тоже, безусловно, смотрелся…

— До возобновления чемпионата Украины остается 10 дней. В каком состоянии на данный момент пребывает ваша команда?

— Все покажут первые официальные матчи. Нам не удалось, конечно, сыграть с теми соперниками, с которыми мы планировали (например, с «Малагой»), но ничего страшного в этом нет. Нашли замену, хотя на заключительном этапе сборов, когда многие чемпионаты уже возобновились, это не так просто. Впрочем, в общем количеством и качеством спаррингов мы удовлетворены.

Степень готовности, еще раз повторюсь, увидим и поймем в марте, но по анализу интенсивности игры наши показатели растут. Надеюсь, что в последних двух контрольных матчах ребята продемонстрируют свою максимальную на данный момент подготовку.

— Как вам китайские клубы? В Испании тоже ощущается футбольный бум, охвативший эту страну?

— Мы это поняли и по спаррингам, и по фамилиям тренеров и игроков, которые там выступают. Играли с разноплановыми командами, для нас это был хороший опыт и масса полезной информации.

— Перед первым туром в этом году у «Динамо» сразу три кадровые пробоины: Мораес и Сергей Рыбалка не сыграют с «Зарей» из-за дисквалификации, а Сергей Сидорчук — из-за травмы. Большая проблема?

— Я всегда говорил о том, что в команде должна быть конкуренция, и пропуск этого матча станет для футболистов хорошим уроком. Вот, сыграют удачно на их позициях другие исполнители, и дисквалифицированные могут потерять место в основном составе. Посмотрим, как будет, но у нас есть, кем заменить выбывших из строя игроков. Все ребята соскучились по официальным поединкам, и им есть что доказывать…

Что касается Сергея Сидорчука, то завтра, в четверг, он начнет работу с тренером по реабилитации. Надеюсь, его восстановление пройдет хорошо, и полузащитник быстро вернется в строй и будет готовиться к возобновлению чемпионата.

— Побывав на одном из ваших спаррингов, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хорошо отозвался об игре нападающего Романа Яремчука, которого вы вернули из аренды. Можно сказать, что парень уже окончательно закрепился в команде?

— Считаю, что, даже находясь в аренде, он доказывал, что готов составить конкуренцию и играть в «Динамо». Мы видим его отношение к работе, старание всех молодых ребят, и нас это не может не радовать.

— Вы уже как-то говорили о том, что весной этого года для многих из ваших футболистов основной мотивацией будет попадание в сборную Украины…

— Да, это сейчас большой стимул для всех игроков — не только из «Динамо» или из «Шахтера». Мы же видели осенью, что в национальную команду приглашают много молодежи. У каждого есть шанс, нужно доказывать. Всегда, и особенно сейчас, когда в нашей стране идет война, играть за сборную – огромная честь. Уверен, что каждому хочется выйти на поле и доказать, что мы — сильная нация.

— Ближайший соперник сборной — сборная Хорватии. Ничья, на ваш взгляд, станет приемлемым результатом?

— До игры еще больше месяца, поэтому пока рано об этом говорить. Сейчас многим сборникам нужно хорошо стартовать на официальном уровне, а потом видно будет. У хорватов, конечно, сильная команда, но надо сначала посмотреть, кого тренеры вызовут. Но в любом случае, страшиться нечего!

Главное, чтобы все наши сборники подошли к этому матчу без травм и с игровой практикой. Я надеюсь, что мы, клубные тренеры, своей работой тоже поможем сборной удачно выступить в тяжелом выездном поединке.

— Подозреваю, что и у вас, и у Андрея Шевченко остался определенный зуб на хорватов за 1997 год. Наверное, эти матчи вам не сильно хочется вспоминать?

— На самом деле, не хочется вспоминать арбитров (улыбается), а сама игра была у нас на хорошем уровне. На выезде рефери судил в одни ворота, ну а незасчитанный домашний мяч все и так хорошо помнят. Я могу не узнать сегодня некоторых футболистов, которые тогда выступали за Хорватию, но арбитра, увы, хорошо запомнил…

Впрочем, я не думаю, что сейчас есть смысл напрягать память по поводу тех матчей. Тогда был плей-оффф, сейчас состоится игра группового турнира. Важная – это бесспорно, но впереди будет еще достаточно поединков. К хорватам, безусловно, нужно отнестись очень и очень серьезно, но в футболе нет ничего невозможного, и это доказал вчерашний матч ПСЖ – Барселона.

Евгений ГРЕСЬ