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Украинцам предоставят 4000 билетов на матч с Хорватией

Гостевая квота на матч Хорватия – Украина 24 марта составит более 10% от вместимости стадиона

  • 16.02.2017 07:10
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Спорт-Экспресс в Украине
© Спорт-Экспресс в Украине
24 марта подопечные Андрея Шевченко в рамках отборочного цикла ЧМ-2018 проведут ключевой для себя поединок в Загребе против лидера группы  Хорватии.  Украинским фанам будет предоставлена возможность купить 4000 билетов на этот матч. Об этом рассказал вице-президент ФФУ Олег Шкреба в рамках видео-конференции на Sport.ua. 
 
 По регламенту гостям предоставляется 5 процентов мест на стадионе. «Максимир» вмещает 35123 места,  соответственно, гостевая квота должна составить 1756 мест.  Почему же фанам сборной Украины предоставляют 4000 мест?
 
«Дело в том, что на «Максимире» специфические по своей вместимости трибуны, - утверждает Олег Шкреба. - Гостевая трибуна вмещает 4000 зрителей.  Фанов хозяев «досаживать» на эту трибуну не стоит в целях безопасности. Поэтому вся трибуна будет в распоряжении украинских болельщиков». 
 
Цена билетов в гостевой сектор для украинских фанов станет известна, скорее всего,  на следующей неделе.     

Максим РОЗЕНКО

Источник — Sport.ua

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