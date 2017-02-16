Украинцам предоставят 4000 билетов на матч с Хорватией

24 марта подопечные Андрея Шевченко в рамках отборочного цикла ЧМ-2018 проведут ключевой для себя поединок в Загребе против лидера группы Хорватии. Украинским фанам будет предоставлена возможность купить 4000 билетов на этот матч. Об этом рассказал вице-президент ФФУ Олег Шкреба в рамках видео-конференции на Sport.ua.

По регламенту гостям предоставляется 5 процентов мест на стадионе. «Максимир» вмещает 35123 места, соответственно, гостевая квота должна составить 1756 мест. Почему же фанам сборной Украины предоставляют 4000 мест?



«Дело в том, что на «Максимире» специфические по своей вместимости трибуны, - утверждает Олег Шкреба. - Гостевая трибуна вмещает 4000 зрителей. Фанов хозяев «досаживать» на эту трибуну не стоит в целях безопасности. Поэтому вся трибуна будет в распоряжении украинских болельщиков».



Цена билетов в гостевой сектор для украинских фанов станет известна, скорее всего, на следующей неделе.



Максим РОЗЕНКО