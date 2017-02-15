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Эдуардо БЕРИЦЦО: «Фаны Сельты многого ждут от встречи с Шахтером»

Наставник испанцев — о предстоящем матче с «горняками»

  • 15.02.2017 21:11
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ФК Шахтер Донецк. Эдуардо Бериццо
© ФК Шахтер Донецк. Эдуардо Бериццо

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассказал о предстоящем матче с «Шахтером».

– Известно ли, кто точно не сможет принять участия в предстоящем матче?
– Не сыграют Альваро Лемос, Карлес Планас, Хосеп Сенье, Эндрю Юльсагер, Пап Шейх и Клодьо Бовю. Остальные имеют шансы выйти на поле.

– Каково физическое состояние футболистов перед встречей с «Шахтером»?
– Все пребывают в хорошей форме и в состоянии проявить свои лучшие качества.

– Сегодня перед началом тренировки вы минут пять стояли с подопечными, что-то говорили, было много шуток. Что вы им рассказывали?
– Ничего особенного. Просто у нас в команде все с чувством юмора.

– Какой игры вы ожидаете от «Шахтера», учитывая, что «горняки» почти два месяца не проводили официальных поединков?
– Жду встречи с очень подготовленным соперником. Не думаю, что зимняя пауза плохо повлияет на игру дончан. Это будет тот же «Шахтер», знакомый нам по матчам Лиги Европы. Соперник, который силен атакующими действиями и которому тяжело противостоять.

– Какой «Шахтер» для вас более опасен: тот, что действует на контратаках, или тот, что контролирует мяч?
– И тот и другой опасен. Но я надеюсь, что контроль над мячом будет у нас.

– Как вы считаете, исход противостояния будет решаться завтра или в ответном поединке?
– Результат первого матча определенно влияет на характер игры в ответном поединке. Но в любом случае оба важны. Хотя, как по мне, исход больше зависит от первого.

– В каком настроении находятся футболисты после неудач во встречах с «Алавесом» и «Атлетико»?
– В матче с «Атлетико» мои подопечные показали, что уже пережили поражение в полуфинале Кубка Испании против «Алавеса». Энергию после неудачи они трансформировали в игру, которая позволяет рассчитывать на успех.

– Счет 0:0 – это плохой результат для первого матча?
– Если команда контролирует мяч, владеет инициативой, имеет голевые моменты и в итоге завершает поединок нулевой ничьей, то это, безусловно, плохой результат. В случае, когда хорошо проявляет себя оппонент, можно принять и 0:0.

– Еще два месяца назад стал известен соперник «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Изменилось ли с тех пор ваше мнение о шансах в дуэли с «Шахтером», учитывая успехи команды в январе?
– Мы заслужили уважение не только после хороших результатов в январе, но и благодаря самой игре, которую демонстрируют мои футболисты. Думаю, «Шахтер» с уважением к нам относится, ведь мы способны одолеть любого противника.

– Каковы ожидания перед поединком?
– Болельщики Виго многого ждут от этой встречи. Очень важно, чтобы они верили в команду. Надеюсь, поклонники «Сельты», несмотря на не очень удачное время начала матча, заполнят стадион, и на «Балаидосе» будет прекрасная атмосфера. Ну а с нашей стороны жду хорошей игры и положительного результата.

Источник — Sport.ua

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