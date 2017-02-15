Эдуардо БЕРИЦЦО: «Фаны Сельты многого ждут от встречи с Шахтером»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассказал о предстоящем матче с «Шахтером».



– Известно ли, кто точно не сможет принять участия в предстоящем матче?

– Не сыграют Альваро Лемос, Карлес Планас, Хосеп Сенье, Эндрю Юльсагер, Пап Шейх и Клодьо Бовю. Остальные имеют шансы выйти на поле.



– Каково физическое состояние футболистов перед встречей с «Шахтером»?

– Все пребывают в хорошей форме и в состоянии проявить свои лучшие качества.



– Сегодня перед началом тренировки вы минут пять стояли с подопечными, что-то говорили, было много шуток. Что вы им рассказывали?

– Ничего особенного. Просто у нас в команде все с чувством юмора.



– Какой игры вы ожидаете от «Шахтера», учитывая, что «горняки» почти два месяца не проводили официальных поединков?

– Жду встречи с очень подготовленным соперником. Не думаю, что зимняя пауза плохо повлияет на игру дончан. Это будет тот же «Шахтер», знакомый нам по матчам Лиги Европы. Соперник, который силен атакующими действиями и которому тяжело противостоять.



– Какой «Шахтер» для вас более опасен: тот, что действует на контратаках, или тот, что контролирует мяч?

– И тот и другой опасен. Но я надеюсь, что контроль над мячом будет у нас.



– Как вы считаете, исход противостояния будет решаться завтра или в ответном поединке?

– Результат первого матча определенно влияет на характер игры в ответном поединке. Но в любом случае оба важны. Хотя, как по мне, исход больше зависит от первого.



– В каком настроении находятся футболисты после неудач во встречах с «Алавесом» и «Атлетико»?

– В матче с «Атлетико» мои подопечные показали, что уже пережили поражение в полуфинале Кубка Испании против «Алавеса». Энергию после неудачи они трансформировали в игру, которая позволяет рассчитывать на успех.



– Счет 0:0 – это плохой результат для первого матча?

– Если команда контролирует мяч, владеет инициативой, имеет голевые моменты и в итоге завершает поединок нулевой ничьей, то это, безусловно, плохой результат. В случае, когда хорошо проявляет себя оппонент, можно принять и 0:0.



– Еще два месяца назад стал известен соперник «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Изменилось ли с тех пор ваше мнение о шансах в дуэли с «Шахтером», учитывая успехи команды в январе?

– Мы заслужили уважение не только после хороших результатов в январе, но и благодаря самой игре, которую демонстрируют мои футболисты. Думаю, «Шахтер» с уважением к нам относится, ведь мы способны одолеть любого противника.



– Каковы ожидания перед поединком?

– Болельщики Виго многого ждут от этой встречи. Очень важно, чтобы они верили в команду. Надеюсь, поклонники «Сельты», несмотря на не очень удачное время начала матча, заполнят стадион, и на «Балаидосе» будет прекрасная атмосфера. Ну а с нашей стороны жду хорошей игры и положительного результата.