Бавария – Арсенал: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча «Бавария» - «Арсенал», который начнется в 21:45.
«Бавария»: Нойер; Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба; Алонсо, Алькантара, Видаль; Коста, Роббен; Левандовски.
«Арсенал»: Оспина; Бельерин, Косьельни, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Эзил, Санчес; Гиббс, Ивоби, Джака, Коклен.
Источник — Sport.ua
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