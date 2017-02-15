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Бавария – Арсенал: стартовые составы команд

Поединок начнется в 21:45

  • 15.02.2017 20:55
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Бавария – Арсенал: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча «Бавария» - «Арсенал», который начнется в 21:45.

«Бавария»: Нойер; Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба; Алонсо, Алькантара, Видаль; Коста, Роббен; Левандовски.

«Арсенал»: Оспина; Бельерин, Косьельни, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Эзил, Санчес; Гиббс, Ивоби, Джака, Коклен.

Источник — Sport.ua

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