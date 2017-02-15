Реал – Наполи: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы матча «Реал» - «Наполи», который начнется в 21:45.
«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Хамес, Бензема, Роналду.
«Наполи»: Рейна – Хюсай, Кальехон, Мертенс, Гамшик, Зелиньски, Инсинье, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Диавара
Источник — Sport.ua
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