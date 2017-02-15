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Густаво КАБРАЛЬ: «Уверен, что Шахтер будет в хорошей форме»

Защитник «Сельты» – о предстоящем матче с «горняками»

  • 15.02.2017 20:30
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ФК Шахтер. Густаво Кабраль
© ФК Шахтер. Густаво Кабраль

Защитник «Сельты» Густаво Кабраль поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Шахтером».

– Насколько важно для вас победить после поражений в Копа дель Рей и от «Атлетико» в чемпионате?
– Да, нам было сложно. Поражение на «Висенте Кальдерон» было тяжелым. Однако сейчас мы в отличном настроении. Надеюсь, завтра добьемся хорошего результата, который поможет нам в ответной встрече в Украине.

– Что для вас участие в 1/16 финала Лиги Европы?
– Это очень важно. Я доволен тем, что выступаю вместе с командой в Лиге Европы, и хочу показать свою лучшую игру.

– Зимой «Шахтер» подписал контракт с твоим соотечественником Густаво Бланко Лещуком. Что тебе известно о нем?
– Кое-что знаю. Например, он хорошо удерживает мяч. В «Шахтере» есть еще один футболист из моей страны – Факундо Феррейра. О Бланко мне известно не слишком много, но скажу, что нам важно держать соперника и проводить контратаки в ответ.

– Густаво, чье физическое состояние лучше: «Сельты» или «Шахтера», который не проводил официальных матчей с декабря?
– Конечно, лучше быть в положении «Сельты». Играть без перерыва очень важно. Однако я думаю, что наш соперник будет в хорошей форме. «Шахтер» провел подготовку к сезону, в которой здорово себя показал. Уверен, «горняки» будут в оптимальных кондициях.

Напомним, поединок «Сельта» – «Шахтер» состоится завтра, 16 февраля. Начало матча в 20:00.

Источник — ФК Шахтер

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