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ФРЕД: «Завтра выйдем на поле, чтобы проявить лучшие качества»

Хавбек «Шахтера» — о предстоящем матче с «Сельтой»

  • 15.02.2017 20:21
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ФК Шахтер Донецк. Фред
© ФК Шахтер Донецк. Фред

Полузащитник «Шахтера» Фред поделился ожиданиями от завтрашнего противостояния с «Сельтой».

— Степаненко завтра не сыграет. Как команда будет перестраиваться?
— Это важный игрок для нас, и мы бы хотели, чтобы он помог нашей команде. Но выйдет другой подготовленный футболист, который поможет нам играть для достижения нужного результата.

— Какую разницу вы заметили в команде с момента прихода Фонсеки?
— Я правда должен его хвалить? Команда очень выросла за тот период, что Фонсека находится с нами. Мы провели отличную первую часть сезона, теперь настал час показать, на что мы способны в Лиге Европы.

— Что такого есть в «Сельте», на что вы обратили внимание?
— Очень сильная и опасная команда. Они провели отличный отрезок. Но мы тоже готовились и завтра выйдем на поле, чтобы проявить лучшие качества.

Напомним, поединок «Сельта» — «Шахтер» состоится завтра, 16 февраля. Начало матча в 20:00.

Источник — MatchDay

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