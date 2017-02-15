ФРЕД: «Завтра выйдем на поле, чтобы проявить лучшие качества»

Полузащитник «Шахтера» Фред поделился ожиданиями от завтрашнего противостояния с «Сельтой».

— Степаненко завтра не сыграет. Как команда будет перестраиваться?

— Это важный игрок для нас, и мы бы хотели, чтобы он помог нашей команде. Но выйдет другой подготовленный футболист, который поможет нам играть для достижения нужного результата.

— Какую разницу вы заметили в команде с момента прихода Фонсеки?

— Я правда должен его хвалить? Команда очень выросла за тот период, что Фонсека находится с нами. Мы провели отличную первую часть сезона, теперь настал час показать, на что мы способны в Лиге Европы.

— Что такого есть в «Сельте», на что вы обратили внимание?

— Очень сильная и опасная команда. Они провели отличный отрезок. Но мы тоже готовились и завтра выйдем на поле, чтобы проявить лучшие качества.

Напомним, поединок «Сельта» — «Шахтер» состоится завтра, 16 февраля. Начало матча в 20:00.