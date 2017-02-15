Паулу ФОНСЕКА: «У Сельты есть преимущество, никто этого не скрывает»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил будущего соперника по Лиге Европы.

— Какой игры ждете от «Сельты»?

— Я могу только лучшим образом отзываться о «Сельте». Ее результаты в этом сезоне говорят сами за себя. Нужно посмотреть на их поединки с «Барселоной» и «Реалом». Мы ожидаем сложной игры. «Сельта» — опытная и агрессивная команда. Мы увидим хороший матч.

— Ваша команда не играла в официальных матчах с прошлого года.

— Думаю, об этом нужно говорить. У «Сельты» есть преимущество. С момента нашей паузы «Сельта» сыграла 13 официальных матчей. Мы после нашей паузы тоже готовились к важному поединку, но тем не менее это преимущество у испанцев есть, и никто этого не скрывает.



— Кто фаворит — «Сельта» или «Шахтер»?

— Я не буду говорить, кто фаворит. «Сельта» и «Шахтер» — две сильные команды. Мы увидим два интересных матча, и обе команды могут пройти дальше. Фаворитов здесь нет.



Напомним, поединок «Сельта» — «Шахтер» состоится завтра, 16 февраля. Начало матча в 20:00.