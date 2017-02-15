Коноплянка в составе Шальке отправился на матч с ПАОКом

Зарядившись уверенностью в своих силах после успешного выступления в Кубке Германии и Бундеслиги, в среду шалькеры прибыли в Салоники на матч Лиги Европы против ПАОКа. Полет прошел успешно и ровно в 15:06 по местному времени кнаппены приземлились во втором крупнейшем городе Греции.

На борту было 22 игрока, включая Эрика Максима Шупо-Мотинга. В последние дни камерунец не тренировался из-за проблем с приводящей мышцей. Набиль Бенталеб остался в Гельзенкирхене из-за желудочной инфекции.

«Нас ожидает жаркий танец. Мы должны на это настроиться», - сказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель. На стадионе «Тумба» команду будут поддерживать 1400 болельщиков. «Февраль пока что складывается для нас очень хорошо. После поражения против «Айнтрахта» Франкфурт команда значительно прибавила и сейчас находится на правильном пути», - отметил Хайдель.

Особенно это было заметно в домашнем матче против «Герты», в котором «Шальке» одержал победу со счётом 2:0. «Против берлинцев мы действовали как единое целое, хорошо распоряжались мячом на протяжении всех 90 минут. Мы показали игру, которой остались очень довольны. Мы отправляемся в Грецию с хорошим предчувствием. Мы хотим создать хорошие предпосылки перед ответным матчем», - сказал Леон Горецка перед матчем, стартовый свисток к которому прозвучит в четверг в 22:05 по киевскому времени.

«Результаты хорошие, игра тоже - пусть так продолжается и дальше», - сказал Бенжамин Стамбули. «Наша цель - добыть в Салониках хороший результат. Думаю, у нас хорошие шансы. Пока что сезон в Лиге Европы складывается для нас очень удачно. Мы хотим продолжить начатое на групповом этапе».

Матия Настасич ожидает жаркую атмосферу на стадионе. «Но мы не должны попадать под ее влияния. Мы должны оставаться хладнокровны и показать при этом свою игру. Если нам это удастся, то мы добудем хороший результат перед ответным матчем на ФЕЛЬТИНС-Арене. Я в этом уверен!».

Следующие игроки отправились в Салоники:

Голкиперы: Ральф Ферманн, Тимон Велленройтер, Александр Нюбель

Защитники: Бенедикт Хёведес, Сеад Колашинац, Тило Керер, Хольгер Бадштубер, Саша Ритер, Налдо, Матия Настасич, Фил Нойманн

Полузащитники: Йоханнес Гайс, Макс Майер, Леон Горецка, Евгений Коноплянка, Деннис Аого, Бенжамин Стамбули, Даниэль Калиджури*, Алессандро Шёпф

Нападающие: Эрик Максим Шупо-Мотинг, Гвидо Бургшталлер, Клас-Ян Хунтелар