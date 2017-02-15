Ворскла в Турции: бег с барьерами, йога и теннисбол

Ранок в Чолакли прохолодний, але дуже сонячний. Здається, що аж занадто, бо відблиски небесного світила, відбиваючись на морському плесі, сліплять очі та змушують мружитися так, що дехто жалкує, що не взяв на тренування сонцезахисні окуляри. Навантаження розподіляють персонально, в залежності від того, хто скільки часу провів на полі у вчорашній контрольній грі з «Алмаликом» (1:1). Одні долали бар’єри та маневрували поміж пластиковими стійками, інші, окремо об’єднавшись в центральній частині поля, займалися йогою разом зі старшим тренером команди Вадимом Лазоренком.

Коли час ранкового заняття наближався до кінця, запекла боротьба розгорнулась у грі в тенісбол між парами Чеснаков – Ткачук і Пердута – Кравченко. Тут вистачало нестандартних дій та азарту, а ще справжнього дружнього гумору, чим взагалі славиться колектив ворсклян. Капітан разом зі своїм замом мінімально перемогли в кожній із партій, та, судячи з міміки переможених, тепер варто чекати реваншу…