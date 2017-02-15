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Днепр проиграл тбилисскому Локомотиву

Днепровский клуб провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах

  • 15.02.2017 18:20
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ФК Днепр
© ФК Днепр

Товарищеский матч

«Днепр» – «Локомотив» Тбилиси – 1:2
Голы: Лунев, 86 – Убилава, 61, Рехвиашвили, 81

«Днепр»: Баштаненко Алексей (Кучер Даниил, 46), Влад Александру (Полевой Владимир, 46), Адамюк Владимир (Нагиев Дмитрий, 82), Вакулко Юрий, Кочергин Владислав, Чеберячко Евгений (Лопыренок Максим, 63), Довбик Артем (Баланюк Денис, 38), Чеберко Евгений (Кожушко Олег, 70), Сваток Александр, Ротань Руслан (Когут Игорь, 46), Лунев Максим.
«Локомотив» Тбилиси: Кудрадзе Бека (Шерозия Лука, 65), Чантурия Ника (Дзебниаури Торнике, 77), Рехвиашвили Георгий, Сихарулидзе Ираклий (Гавашелишвили Мамия, 63), Кавтарадзе Нодар, Кикабидзе Лука (Читеишвили Реваз, 77), Гонгадзе Теймураз, Комахидзе Ираклий, Габадзе Георгий (Томашвили Гулверд, 73), Убилава Давид - к, Самуркасов Давид (Диасамидзе Георгий, 46, Бугридзе Ираклий, 84)

Источник — ФК Днепр

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