Игор Тудор стал главным тренером Галатасарая

38-летний хорватский тренер Игор Тудор возглавил турецкий «Галатасарай». Контракт со специалистом действителен до 2018-го года.
Ранее Тудор тренировал «Хайдук» и ПАОК. Последним клубом Игора был «Карабюкспор».
В текущем сезоне «Галатасарай» после 20-ти сыгранных туров занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
Источник — ФК Галатасарай
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