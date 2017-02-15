Игор Тудор стал главным тренером Галатасарая

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Разгромив Барселону, ПСЖ стал в один ряд с Динамо 19:26 — King King многоликое существо "валенок",хотелось бы от тебя ответ,вот если бы тебя вот так-"... 19:21 — valenok12 Неординарное событие. По такому случаю неплохо бы и медаль учредить. Особо впечатляет, что не каж...

Шахтер продал 20 тысяч билетов на матч с Сельтой в Харькове 19:25 — zirkaa Ты за всю Украину не говори. Не факт что в днр уже болеют за эту команду с расийской пропагандой