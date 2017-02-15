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Игор Тудор стал главным тренером Галатасарая

Контракт с хорватским специалистом рассчитан до 2018-го года

  • 15.02.2017 18:08
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Метки
ФК Галатасарай. Игор Тудор
© ФК Галатасарай. Игор Тудор

38-летний хорватский тренер Игор Тудор возглавил турецкий «Галатасарай». Контракт со специалистом действителен до 2018-го года.

Ранее Тудор тренировал «Хайдук» и ПАОК. Последним клубом Игора был «Карабюкспор».

В текущем сезоне «Галатасарай» после 20-ти сыгранных туров занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

Источник — ФК Галатасарай

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