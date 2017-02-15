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Артем ПОЛЯРУС: «Меня будет невозможно остановить»

Футболист «Александрии» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 15.02.2017 18:03
  • 454 просмотров
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Метки
dynamo.kiev.ua, Артем Полярус
© dynamo.kiev.ua, Артем Полярус

Игрок «Александрии» Артем Полярус рассказал о восстановлении после травмы колена. Игрок  только в последние дни начал работать с мячом.

- Прошло два месяца. Восстановление проходит даже немного быстрее, чем ожидалось. Я на каждой тренировке с радостью подхожу к мячу. Когда начну тренироваться в полную силу, невозможно будет меня остановить.

Источник — ТК Футбол

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