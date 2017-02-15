Артем ПОЛЯРУС: «Меня будет невозможно остановить»

Игрок «Александрии» Артем Полярус рассказал о восстановлении после травмы колена. Игрок только в последние дни начал работать с мячом.
- Прошло два месяца. Восстановление проходит даже немного быстрее, чем ожидалось. Я на каждой тренировке с радостью подхожу к мячу. Когда начну тренироваться в полную силу, невозможно будет меня остановить.
Источник — ТК Футбол
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