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Олимпик договорился с Шахтером о продлении аренды Гриня

Также донецкий клуб продолжает просматривать потенциальных новичков

  • 15.02.2017 18:00
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ФК Олимпик. Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Сергей Гринь

Нападающий «Шахтера» Сергей Гринь, который на правах аренды выступал в «Олимпике», продолжит выступления в донецкой команде.

«Олимпику» удалось провести переговоры с «Шахтером» и договориться о продлении аренды еще на полгода, до конца нынешнего чемпионата Украины.

Кроме того, будет заявлен на второй круг вернувшийся из испанского «Химнастика» Моха. Также на сборах в Турции Роман Санжар просматривает потенциального новичка из Бразилии. Ожидается еще приезд в лагерь «олимпийцев» нигерийца.

Источник — MatchDay

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