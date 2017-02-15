Олимпик договорился с Шахтером о продлении аренды Гриня

Нападающий «Шахтера» Сергей Гринь, который на правах аренды выступал в «Олимпике», продолжит выступления в донецкой команде.

«Олимпику» удалось провести переговоры с «Шахтером» и договориться о продлении аренды еще на полгода, до конца нынешнего чемпионата Украины.

Кроме того, будет заявлен на второй круг вернувшийся из испанского «Химнастика» Моха. Также на сборах в Турции Роман Санжар просматривает потенциального новичка из Бразилии. Ожидается еще приезд в лагерь «олимпийцев» нигерийца.