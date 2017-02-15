ЖУЛИАНО: «Я сильно досаждал Луческу, когда он тренировал Шахтер»

Немногие верили, что «Зениту» удастся быстро заменить Халка, но сейчас бразильца почти не вспоминают. На замену отправившемуся в Китай форварду петербуржцы выписали из «Гремио» Жулиано и не прогадали. Оказавшись с легкой руки Мирчи Луческу на позиции второго нападающего, бывший хавбек «Днепра» раскрылся в новом качестве.

- 2016-й стал для вас успешным годом. Как удалось так быстро освоиться в «Зените»?

- Действительно, адаптировался очень быстро. Я и до этого играл в Восточной Европе - в Украине, это подготовило меня к текущему этапу карьеры. Я прибыл в «Зенит» зрелым человеком и футболистом и за эти полгода хорошо адаптировался. Статистика это подтверждает.

- Как вам город, его жители, образ жизни?

- Санкт-Петербург - великолепный город. Очень красивый даже зимой, когда плохая погода и на улицах не так много людей. У мене еще не было времени изучить историю города, походить по музеям, посмотреть достопримечательности, но город мне очень нравится. Мне здесь комфортно.

- Для вас это второй клуб в Европе. Есть ли отличия от 2011-2014 годов, когда вы выступали в Украине?

- В Украине первый год было сложно. Пришлось ко всему привыкать - новая страна, новый язык. Я до этого бывал только в Бразилии, поэтому в Украине мне было тяжело. Однако с точки зрения статистики и игры мой второй год в Украине был успешным. Его можно сравнить с моим первым сезоном в «Зените».

- В 2016 году вы здорово смотрелись в «Гремио», потом были полгода в «Зените»...

- Да, это действительно был особенный год. С «Гремио» мы преуспели в чемпионате. Когда я вернулся в Бразилию из Украины, моей целью было снова попасть в сборную. Хотел, чтобы тренер вызвал меня. По стечению обстоятельств я получил вызов в сборную, как только покинул Бразилию и подписал контракт с «Зенитом». Горжусь тем, что выступаю за национальную команду. Сразу после этого мои дела в «Зените» пошли еще лучше. Я начал забивать, всегда был в стартовом составе. Все это и привело к тому, что год стал успешным.

- В Лиге Европы УЕФА «Зенит» на групповом этапе одержал пять побед в шести матчах и забил 17 голов. Есть у вас шансы выиграть этот турнир?

- Групповой этап мы провели на высочайшем уровне. Первый матч значительно повлиял на нашу судьбу в этом турнире или как минимум в группе. Мы получили стимул. После 70 минут мы проигрывали 0:3, но совершили чудо и победили - 4:3. Это придало нам мотивацию. После этого многое стало получаться само собой. Сейчас в Лиге Европы наступила пора решающих поединков. Теперь будет сложнее. Впереди важное и напряженное противостояние с «Андерлехтом». Мы хотим выиграть и пройти как можно дальше.

- Фантастический матч с тель-авивским «Маккаби»! За последние 17 минут вы сделали три результативные передачи и забили гол.

- Я даже могу вам рассказать о своих эмоциях во время матча. Когда мы проигрывали 0:3, то просто хотели, чтобы все как можно быстрее закончилось. Затем неожиданно нам удалась атака. Я отпасовал [Акселю] Витселю, он увидел, как я открываюсь за спиной у защитников, я принял мяч на грудь и перекинул его через вратаря, а [Александр] Кокорин забил. После этого уже думали: «Ну, хоть забили». А затем вратарь взял мяч в руки от своего, и мы реализовали свободный в чужой штрафной. Это подстегнуло нас, мы поверили, что способны как минимум вытащить ничью. Третий гол получился интересным.

Я начал эту комбинацию, но сильно получил по голеностопу и упал на газон, было очень больно. Матч продолжился. Я остался лежать, мяч ушел на другой фланг, а когда вернулся ко мне, я еще хромал. Отпасовал налево и медленно пошел, а когда заметил активное движение на левом краю, то все-таки побежал в штрафную и замкнул прострел. Невероятные чувства, когда твоя команда сравнивает счет в безнадежной ситуации! Но на этом сюрпризы не кончились - хватило времени для еще одного голевого паса и красивого удара [Луки] Джорджевича головой с моей подачи. Это было чистое счастье.

- С шестью голами и четырьмя результативными передачами вы являетесь самым эффективным нападающим турнира. В чем причина столь успешной игры?

- Думаю, все дело в моем стиле. Я играю на той позиции, на которой получаю максимальное удовольствие. Такая высокая эффективность раньше была не характерна для меня, потому что приходилось действовать на разных позициях. Я не тот, кто много забивает. Я тот, кто отдает. Но когда я стал действовать в роли второго форварда с большей свободой действий, то мне стало легче проходить в чужую штрафную. Я всегда в игре. Веду мяч, успеваю на добивания, никогда не сдаюсь в единоборствах. И благодаря этому моя статистика улучшается.

- В этом сезоне вы забиваете и отдаете больше обычного...

- В отношении голевых пасов ничего не поменялось. Изменения происходят из-за различных тактических схем. В других командах я играл либо по другой схеме, либо по той же схеме, но на фланге. А это ограничивает возможности оказаться около ворот, поскольку потом будет далеко бежать назад. Свобода, которую я здесь имею, позволяет мне играть с большей фантазией. Для меня это важно.

- Какую роль вы играете в «Зените» на поле и в раздевалке?

- Когда я приехал, меня тепло встретили. Я немного говорю по-русски и стараюсь общаться, поэтому команда доверяет мне и дает мне чуть больше свободы действий, делает так, чтобы мне было комфортно. Меня уважают. Тут знают, что я приехал, чтобы показывать свою лучшую игру и помогать. Все мы понимаем, что футбол - командная игра и мы нужны друг другу.

- Расскажите об отношениях с тренером.

- Луческу долго тренировал «Шахтер», и я много играл против него и сильно досаждал ему. Думаю, поэтому он и позвал меня в «Зенит». Он позвонил, спросил, хочу ли я приехать, и я честно ответил, что мне интересно его предложение. С этого момента и начался трансферный процесс. Я согласился, потому что он позвонил и поверил в меня.

- Повлиял ли он на ваш стиль игры?

- О, да! Мы постоянно над этим работаем. Мы принимаем во внимание его идеи и в конечном счете воплощаем их на поле. В его словах и наставлениях много смысла. Все работает, когда мы воплощаем его идеи.

- «Зенит» проводил зимние сборы в Испании. Наверное, вам как бразильцу было приятно убежать из холодной России...

- Мне как бразильцу нравится жара, поэтому я рад возможности убежать от морозов. Но вскоре мы должны вернуться и пройти акклиматизацию, ведь играть нам придется в холоде.

- Первый официальный матч у вас с «Андерлехтом». Бельгийцы тоже результативно играли на групповом этапе. Что вы знаете об этой команде? Как «Зенит» может ее обыграть?

- Пока я не могу детально говорить об этом, чтобы не лишить нас преимущества. Скажу лишь, что у нас много информации по этой команде. Мы знаем, как они играют. Обязательно проанализируем их сильные стороны, чтобы понять, как им противостоять. Слабые стороны мы тоже изучим, пользуясь советами нашего тренера. Мы хорошо подготовимся психологически.

- Можно ли ждать града голов от команд, блеснувших результативностью на групповом этапе?

- По первым ощущениям, матч должен получиться результативным, но мы надеемся не пропустить, потому что у нас команда, которая много забивает, но не слишком много пропускает.

- Как вы относитесь к тому, что носите футболку с седьмым номером, который прежде принадлежал Халку?

- Это очень интересная история. Когда я приехал, «Зенит» предложил мне на выбор несколько номеров, и я выбрал седьмой, не предполагая, что раньше он принадлежал Халку - главной иконе команды. Когда я начал забивать, люди стали сравнивать меня с ним, ведь я приехал на его место и стал добиваться таких же успехов. Это произошло случайно. Я выбрал седьмой номер только потому, что он был свободен. О том, что он принадлежал Халку, я узнал позже.

- Вы помните матч за «Гремио» против Эрнани и «Атлетико Паранаэнсе» прошлым летом?

- Да, мне запомнился его гол. Он забил моей команде ударом с левой из-за пределов штрафной. Гол-красавец. Тогда я сказал ему: «Против меня ты играешь, как лев, а когда я играю с тобой - ты просто котенок».

- Что вы можете сказать о португалоговорящих игроках «Зенита» Маурисио, Данни и Нету?

- Замечательные парни. Они создают теплый микроклимат. Благодаря им у нас в команде непринужденная атмосфера. Зима - тяжелый период подготовки, ты заперт в отеле. Если в команде нет раскованной и приятной атмосферы, начинаешь немного сходить с ума.

- Почему у вас перевязаны кулаки?

- У меня давно проблемы с кулаками - как-то упал на них и повредил. Стал пользоваться укрепляющими повязками, еще в детстве. Так и привык. Теперь это у меня своеобразный ритуал.