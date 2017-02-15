Олимпик начнет сезон на Арене-Львов, а потом переедет на Банникова

Накануне Владислав Гельзин дал интервью, в котором заявил, что в случае, если «Олимпику» не дадут возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Виктора Банникова, команда может сняться с чемпионата. Корреспондент Sport.ua узнал, какой была реакция на слова президента «Олимпика» .

­— Это, конечно, был бы крайний вариант, но это, действительно, могло произойти, - объясняет Гельзин. – Однако сейчас ситуация прояснилась: мне сегодня звонил президент Федерации футбола Андрей Павелко и президент Премьер-лиги Владимир Генинсон. Они оба проявили озабоченность ситуацией, в которую попал наш клуб. Андрей Васильевич заверил, что реконструкция стадиона имени Виктора Банникова, которой занимается Федерация футбола, в ближайшее время будет завершена, и «Олимпик» сможет проводить там домашние матчи. Поэтому решили таким образом: первый матч чемпионата со «Сталью», 25-го февраля, мы проведем во Львове на «Арене-Львов», а затем – переезжаем в Киев.

— Договор с «Ареной-Львов» уже подписан?

— На данный момент нет, но мы как раз занимаемся этим вопросом. «Олимпик» - не клуб-миллионер, мы не можем платить по 250 тысяч гривен за аренду стадиона. Тем более нужно понимать: если «домашний» стадион находится на расстоянии в пятьсот километров от места, где базируется команда, - это дополнительные расходы. Наш бюджет позволяет нам платить за аренду 100-110 тысяч гривен.

— Не рассматривали ли вы вариант с арендой «Оболонь-Арены» в Киеве? Возможно, получилось бы сэкономить.

— Мы этот вариант прорабатывали. Но на «Оболонь-Арене» и так выступают две команды – «Оболонь-Бровар» и черниговская «Десна», которая проводит реконструкцию домашней арены в Чернигове. На этом стадионе не планировали так рано включать обогрев.

— Во Львове проведете только матч со «Сталью»?

— Если не возникнет форс-мажора, то, думаю, да.

— Этой зимой «Олимпик» не так активно ведет себя на трансферном рынке. Будут ли еще приобретения?

— Сейчас на просмотре у нас находятся два игрока – нигериец и бразилец. Если они нам подойдут, то подпишем соглашения. Задача у нас - попасть в первую шестерку.