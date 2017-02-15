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Олимпик начнет сезон на Арене-Львов, а потом переедет на Банникова

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин – о том, где его команда будет играть весной

  • 15.02.2017 17:31
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  • 5 комментария
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olimpik.com.ua. Владислав Гельзин
© olimpik.com.ua. Владислав Гельзин

Накануне Владислав Гельзин дал интервью, в котором заявил, что в случае, если «Олимпику» не дадут возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Виктора Банникова, команда может сняться с чемпионата. Корреспондент Sport.ua узнал, какой была реакция на слова президента «Олимпика» .

­— Это, конечно, был бы крайний вариант, но это, действительно, могло произойти, - объясняет Гельзин. – Однако сейчас ситуация прояснилась: мне сегодня звонил президент Федерации футбола Андрей Павелко и президент Премьер-лиги Владимир Генинсон. Они оба проявили озабоченность ситуацией, в которую попал наш клуб. Андрей Васильевич заверил, что реконструкция стадиона имени Виктора Банникова, которой занимается Федерация футбола, в ближайшее время будет завершена, и «Олимпик» сможет проводить там домашние матчи. Поэтому решили таким образом: первый матч чемпионата со «Сталью», 25-го февраля, мы проведем во Львове на «Арене-Львов», а затем – переезжаем в Киев.

— Договор с «Ареной-Львов» уже подписан?
— На данный момент нет, но мы как раз занимаемся этим вопросом. «Олимпик» - не клуб-миллионер, мы не можем платить по 250 тысяч гривен за аренду стадиона. Тем более нужно понимать: если «домашний» стадион находится на расстоянии в пятьсот километров от места, где базируется команда, - это дополнительные расходы. Наш бюджет позволяет нам платить за аренду 100-110 тысяч гривен.

— Не рассматривали ли вы вариант с арендой «Оболонь-Арены» в Киеве? Возможно, получилось бы сэкономить.
— Мы этот вариант прорабатывали. Но на «Оболонь-Арене» и так выступают две команды – «Оболонь-Бровар» и черниговская «Десна», которая проводит реконструкцию домашней арены в Чернигове. На этом стадионе не планировали так рано включать обогрев.

— Во Львове проведете только матч со «Сталью»?
— Если не возникнет форс-мажора, то, думаю, да.

— Этой зимой «Олимпик» не так активно ведет себя на трансферном рынке. Будут ли еще приобретения?
— Сейчас на просмотре у нас находятся два игрока – нигериец и бразилец. Если они нам подойдут, то подпишем соглашения. Задача у нас - попасть в первую шестерку. 

 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 15.02.2017 17:35
    -2
    гнать , таких прошенных с киева..
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    orest0998
    online
      orest0998, 15.02.2017 17:36
    -2
    Вони і у Львові не всрались.
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    ramos2010
    online
      ramos2010, 15.02.2017 17:44
    +2
    в Сумах был самый оптимальный вариант - людям нравилось, наконец у Олимпика появились свои болельщики(даже на матче с Динамо пол стадиона за одних кричала, а половина за других), по расходам тоже думаю по сравнению с Киевом и тем же самым Львовом, Сумы им обходились копейки! надо просто было не так жмотить деньги на подогрев и все были бы счастливы! А так теперь жди сумчанам когда китайские бабки(если они дойдут до пфк Сумы) будут приносить результат..
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    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 15.02.2017 17:44
    -1
    Пока мы едины - мы не победимы?
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    fcklviv1963
    online
      fcklviv1963, 15.02.2017 17:57
    0
    Сцикуни сєпарські!!! З Карпатами у Львові чому засцали зіграти і розіграли КОМЕДІЮ зі Сумами...?
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