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Как стадион Металлист готовят к Лиге Европы

На харьковской арене кипит работа

  • 15.02.2017 17:24
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Константин Чегринский/KHARKIV Today
© Константин Чегринский/KHARKIV Today

На ОСК «Металлист» с начала недели кипит работа – стадион пробуждают после зимней спячки и готовят к его первому за долгое время еврокубковому матчу. В следующий четверг, в 22:05, на поле главной арены Харькова начнется решающий поединок за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» (Донецк) – «Сельта» (Виго). Десятки человек и единиц техники чуть ли не круглосуточно трудятся над тем, чтобы поединок прошел без сучка и задоринки, но им приходится сражаться с сильным и отчаянным противником – погодными условиями.

Приближение большого матча на «Металлисте» чувствуется еще на подходе к нему. Рабочие очищают близлежащую к стадиону территорию, избавляют ото льда ступеньки, ведущие на зрительские секторы, а с территории арены один за другим выезжают переполненные снегом КамАЗы. Внутри «паука» интенсивно работают экскаваторы, засыпая снег в грузовики. Со стороны западной и северной трибун уже сравнительно чисто, но какой объем работ выполнили и сколько еще придется сделать, можно оценить по огромным сугробам на юге и востоке.

«За прошедшие сутки (разговор состоялся в понедельник – прим. «ХН») мы вывезли около 200 вот таких самосвалов – это почти 4500 кубов снега. В общей же сложности мы уже справились с 10 тысячами кубов», – подсказывает нам один из рабочих.

Оставить сугробы в покое, позволив им таять естественным способом, было бы решением всех проблем «Шахтера», но прогноз погоды не позволяет рассчитывать на это, а у клуба есть обязательства перед УЕФА и СБУ обеспечить болельщикам максимальный комфорт и безопасность. Горы снега в эти требования не входят.

За всеми процессами, которые происходят на территории ОСК «Металлист», внимательно следит генеральный директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько. С тех пор, как «Шахтер» вынужден был переехать во Львов, именно он отвечал за подготовку местной арены к домашним матчам «горняков». Теперь он отвечает и за Харьков.

- Зима в этом году привносит много сложностей в подготовку к футбольному сезону?
- Да, это правда. На моей памяти такая суровая снежная зима была в 2010 году, но у нас тогда было больше времени и возможностей. Сложность подготовки стадиона в этом году состоит в том, что все службы, ответственные за нее, находятся в процессе переезда в Харьков. Мы здесь одновременно должны решать вопросы размещения и организовывать подготовку к матчу. Как бы там ни было, мы подготовим стадион, он будет в хорошем состоянии.

- В каком состоянии был стадион, когда вы сюда приехали?
- Мы всерьез рассматривали использование «Металлиста» еще летом 2014-го, но, по объективным причинам (стадион не допустили к проведению еврокубковых матчей) мы вынуждены были отправиться во Львов. Тогда степень готовности ОСК «Металлист» была выше. По прошествии этих двух с половиной лет стадион новее не стал, отразились на его инфраструктуре проблемы с финансированием. Мы сейчас интенсивно занимаемся полным аудитом систем арены. У нас есть твердое намерение все проблемы решить, потому что мы заинтересованы проводить матчи на самом высоком организационном уровне.

- Нынешнее состояние газона устраивает игроков ФК «Шахтер»?
- Мы перфекционисты, в хорошем смысле этого слова, а потому не очень довольны состоянием газона.

- В чем его недостатки?
- Газон этот имеет хорошие исходные данные, ведь все системы инженерии футбольного поля изначально были построены правильно, по хорошему проекту, с использованием опытных подрядчиков и специализированных компаний. Там есть все необходимые системы, которые позволяют выращивать траву и поддерживать ее в прекрасном состоянии. Но газон такого рода, с прошитой системой DessoGrassMaster, нуждается в реновации по специальной технике. Эту работу не проводили уже более пяти лет, и за это время накопилось большое количество органики, что ухудшает игровые качества покрытия.

- Что такое реновация?
- Это восстановление, в данном случае, системы DessoGrassMaster – искусственных волокон, которые усиливают газон. Чтобы эта система работала, нужно регулярно восстанавливать ее, срезая верхний слой органики. То есть фактически сеять новую траву. Для этого необходимо «окно» в 8-9 недель. Сейчас у нас его нет, мешает погода. Мы сделаем все, что возможно в этих условиях. А в дальнейшем мы договоримся с нашей командой «Металлист 1925» (который также играет свои матчи на ОСК «Металлист» – прим. «ХН») о том, чтобы летом у нас было «окно» без игр, во время которого мы могли бы заняться реновацией. Уже в июле многие это поле не узнают. Оно будет по-настоящему сильным и использует все те возможности, которые в него закладывали при проектировании и строительстве.

- Что мы можем увидеть на футбольном поле сейчас?
- Поле накрыто специальной супердифузионной мембраной, которая позволяет газону дышать, сохраняя при этом тепло. Также на поле стоят голландские установки искусственной стимуляции роста травы. Мы уже приступили к непосредственной подготовке газона к игре. Вскоре также будем обрабатывать траву специальными средствами защиты растений, а перед игрой уже будем косить ее.

- Предматчевая тренировка команд полю не навредит?
- Регламентом УЕФА предусмотрена такая возможность, если тренировка существенно ухудшит состояние газона. Но мы будем обязаны предоставить командам возможность тренироваться в другом месте. Мы сейчас работаем над альтернативным местом, ведем уход за еще одним полем. Но я пока не буду его называть, пока не увижу, что оно готово.

- Сколько людей задействовано в подготовке к матчу с «Сельтой»?
- В общей сложности около 30 человек, но ближе к матчу количество этих людей увеличится. Это технические специалисты, агрономическая служба, ивент-менеджмент и другие представители ФК «Шахтер».

- Вероятны ли какие-то изменения в конструкции стадиона для улучшения комфорта болельщиков?
- Вы, конечно, забегаете наперед. В обозримом будущем менять что-то в конструкции стадиона мы не планируем. Харьковский стадион является коммунальным предприятием, каждый наш шаг мы согласовываем с областными властями, с коммунальным предприятием. Но, безусловно, какие-то нововведения, пусть и небольшие, но будут. Это касается информационных вывесок и указателей, которых здесь явно недостаточно. Какие-то комфортные кассы появятся. Будут также различные, более современные технологии в плане продажи билетов. Будем стараться делать все возможное, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности болельщиков.

Дмитрий КОВАЛЬ

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