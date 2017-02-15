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Сталь сыграет с Черкасским Днепром и Нефтчи

Каменский клуб проведет еще два спарринга на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 15.02.2017 17:18
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Определились последние два соперника «Стали» и время начала поединков на зимних сборах команды в Турции. 17 февраля каменчане проведут два спарринга. В 10:00 по киевскому времени соперником «сталеваров» станет «Черкасский Днепр», а в 15:30 - узбекский «Нефтчи» из Ферганы. В тот же день каменская команда возьмет путь в Украину.

Напомним, что стартовый матч второй части чемпионата «Сталь» сыграет 25 февраля в гостях против донецкого «Олимпика».

Источник — ФК Сталь Каменское

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