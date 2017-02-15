Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «С Сельтой мы будем играть с ножом в зубах»

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился ожиданиями от противостояния с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сельта» – команда, которая хорошо контролирует мяч и любит играть в быстрый футбол. Но мы физически и ментально готовы к тому, чтобы обыграть любого соперника.

С «Сельтой» мы будем играть «с ножом в зубах, как говорит Диего Симеоне», – отметил Бланко-Лещук.