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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «С Сельтой мы будем играть с ножом в зубах»

Нападающий «Шахтера» считает, что «горнякам» по силам обыграть любую команду

  • 15.02.2017 16:53
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ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился ожиданиями от противостояния с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сельта» – команда, которая хорошо контролирует мяч и любит играть в быстрый футбол. Но мы физически и ментально готовы к тому, чтобы обыграть любого соперника.

С «Сельтой» мы будем играть «с ножом в зубах, как говорит Диего Симеоне», – отметил Бланко-Лещук.

Источник — Marca

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