Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «С Сельтой мы будем играть с ножом в зубах»

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук поделился ожиданиями от противостояния с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Сельта» – команда, которая хорошо контролирует мяч и любит играть в быстрый футбол. Но мы физически и ментально готовы к тому, чтобы обыграть любого соперника.
С «Сельтой» мы будем играть «с ножом в зубах, как говорит Диего Симеоне», – отметил Бланко-Лещук.
Источник — Marca
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