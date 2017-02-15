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Дмитрий КЛЕЦ: «В Карпатах на каждую позицию есть по 2-3 игрока»

Футболист львовского клуба подвел итоги учебно-тренировочных сборов

  • 15.02.2017 16:45
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ФК Карпаты. Дмитрий Клец
© ФК Карпаты. Дмитрий Клец

Спаринг проти данської команди «Фремад Амагер» став завершальним матчем турецької підготовки «зелено-білих». У четвер «леви» повертаються до рідного Львова, де й проведуть останні приготування перед першою офіційною грою у новому році з одеситами. Місяць кропіткої праці вже позаду, отож час підбивати підсумки...

«Збори закінчились, всі задоволені проведеною роботою. Тепер потрібно провести останній тиждень підготовки і чекати матчу з «Чорноморцем».

«Невиразна гра проти данців? Це ж кінець зборів, всі втомлені, а суперник нам попався доволі войовничий. Гадаю, зробили не все, що задумали. У попередніх матчах ми показали, що можемо протистояти сильним суперникам і вигравати. Перемога над мінським «Динамо», грузинською «Самтредією», нічию з «Шахтарем» Солігорськ теж можна занести в актив... Рівень нашої команди високий і не можна судити по останньому матчу. Так, ми не мали багато моментів, але й у данців їх теж майже не було. Матч був рівним, вони свій шанс використали, а ми ні...» – каже Кльоц.

«Команда стає дедалі зігранішою, приєдналось багато новачків. Конкуренція в команді хороша, на кожну позицію є по 2-3 гравці. Всі з нетерпінням чекають старту чемпіонату. Будемо радувати своїх вболівальників» – підсумував півзахисник «Карпат».

Источник — ФК Карпаты

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