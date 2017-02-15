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Иван ГЕЦКО: «УЕФА успешно разоблачил махинацию Шахтера»

Специалист прокомментировал дисквалификацию полузащитника «горняков» Тараса Степаненко

  • 15.02.2017 16:33
  • 1637 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Автор першого голу в історії збірної України прокоментував дискваліфікацію для Тараса Степаненка.

«Я вважаю, що це була заздалегідь спланована махінація, яку УЕФА успішно викрив, - сказав Іван Гецко, - Фонсека добре знав про наявність двох жовтих карток, тому зорганізував хитрий фінт. Насправді це була не хитрість, а махінація. Цього разу «Шахтарю» не вдалося обвести УЕФА навколо пальця».

Нагадаємо, що одного із лідерів команди Тараса Степаненка дискваліфікували на один матч - саме проти іспанської «Сельти». Річ у тім, що в поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького «Коньяспора» головний тренер донеччан Паулу Фонсека за рахунку 4:0 випустив Степаненка замість Борячука на 80-ій хвилині гри. Перед матчем Степаненко перебував під загрозою дискваліфікації, маючи два попередження у своєму пасиві. У разі отримання ще одного «гірчичника» він пропускав би наступний поєдинок з «Брагою», що вже нічого не вирішував. Степаненко отримав попередження на 86-й хвилині і пропустив гру із «Брагою». В УЕФА розгледіли в цьому махінацію «Шахтаря» і дискваліфікували футболіста за умисну спробу використати регламент змагань у своїх інтересах.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Am-Shegar
      Am-Shegar, 15.02.2017 17:21
    0
    Интересное высказывание. Если-бы обсуждали какой-нибудь великий клуб, то я уверен, что Иван Гецко сказал-бы что это была хитрость, а в случае с Шахтёром - это махинация.
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    Viktor Timchenko
      Viktor Timchenko, 15.02.2017 17:32
    -4
    Согласен с предыдущим оратором.будь это реал мадрид все бы им сошло с рук. Как уже бывало.
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    Lanskoy
      Lanskoy, 15.02.2017 17:37
    +4
    Viktor Timchenko, 15.02.2017 17:32
    Согласен с предыдущим оратором.будь это реал мадрид все бы им сошло с рук. Как уже бывало.
    Маур такое провернул в Челси. Получил за это штраф и то же самое, игроков не допустили к след. игре. Так что не нада, не только Шахтер.
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    Havchenko
    Havchenko, 15.02.2017 17:38
    -1
    Гецко меня все больше и больше удивляет своими "мегаэкспертными" оценками, мягко говоря.
    Если он думает, что спорт.уа читают в ФИФА/УЕФА, то это как-бы не совсем так.
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    Geoman
    online
      Geoman, 15.02.2017 17:53
    0
    Бредовый оратор, бредовый комментарий.
    Какая к черту махинация???

    Какими правилами это запрещается???

    Как правильно писал один из товарищей, если следовать такой логике, то команды, заранее которые обеспечили себе выход из группы и выставляют на ничего не значащие матчи вторые составы тоже нужно дисквалифицировать. Ведь зрители пришли посмотреть на "звезд" первого состава, а не на молодых резревистов.
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