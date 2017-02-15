Иван ГЕЦКО: «УЕФА успешно разоблачил махинацию Шахтера»

Автор першого голу в історії збірної України прокоментував дискваліфікацію для Тараса Степаненка.

«Я вважаю, що це була заздалегідь спланована махінація, яку УЕФА успішно викрив, - сказав Іван Гецко, - Фонсека добре знав про наявність двох жовтих карток, тому зорганізував хитрий фінт. Насправді це була не хитрість, а махінація. Цього разу «Шахтарю» не вдалося обвести УЕФА навколо пальця».

Нагадаємо, що одного із лідерів команди Тараса Степаненка дискваліфікували на один матч - саме проти іспанської «Сельти». Річ у тім, що в поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького «Коньяспора» головний тренер донеччан Паулу Фонсека за рахунку 4:0 випустив Степаненка замість Борячука на 80-ій хвилині гри. Перед матчем Степаненко перебував під загрозою дискваліфікації, маючи два попередження у своєму пасиві. У разі отримання ще одного «гірчичника» він пропускав би наступний поєдинок з «Брагою», що вже нічого не вирішував. Степаненко отримав попередження на 86-й хвилині і пропустив гру із «Брагою». В УЕФА розгледіли в цьому махінацію «Шахтаря» і дискваліфікували футболіста за умисну спробу використати регламент змагань у своїх інтересах.