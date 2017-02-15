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Роман ЗОЗУЛЯ: «Я готов пешком идти в Днепр»

Нападающий «Бетиса» мечтает вернуться в Украину

  • 15.02.2017 16:21
  • 2311 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Днепр. Роман Зозуля
© ФК Днепр. Роман Зозуля

Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля, оставшийся без игровой практики из-за обвинений в неонацизме со стороны фанатов «Райо Вальекано», поделился планами на будущее.

«Мне нужно играть. Я понимаю, что, если я не буду играть, через полгода мне будет очень тяжело. Всем будет хорошо, если у меня будет игровая практика.

Есть еще вариант, что я могу вернуться в «Днепр», как в первую команду, за которую я был заявлен по ходу сезона. Один вариант, чтобы я играл эти пять месяцев – вернуться в «Днепр». Но, как мы знаем, на «Днепр» наложены санкции. Я еще не знаю, что там.

Если будет хотя бы малейшая вероятность того, что можно вернуться в «Днепр», то я, конечно же, готов. За эту эмблему я готов биться. Я бы уже пешком туда пошел.

В Днепре был праздник футбола, был забит стадион, мы играли против «Наполи», против ПСВ. Это было очень здорово, город жил футболом. Хочется, чтобы эта команда жила», – сказал Зозуля.

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Комментарии
    H4des
      H4des, 15.02.2017 16:39
    -4
    JUST DO IT
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    Roman Stromylo
      Roman Stromylo, 15.02.2017 16:42
    -2
    хочеться щоб жила, але чомусь пішов із неї
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    Ohrimenko_Ivan
    Ohrimenko_Ivan, 15.02.2017 17:05
    +6
    Шо, пятки салом решил смазать. Оставайся на лавке Бетиса, дурень. Тебе никто больше не будет платить таких денег, как сейчас.
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    iravvik1983
      iravvik1983, 15.02.2017 17:14
    +1
    Рома теперь как возникла патовая ситуацию сразу и за Днепр переживать начал ну прям пешком пойдет а зачем тогда уходил!!!!
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    Havchenko
    Havchenko, 15.02.2017 17:17
    -1
    Чем больше не нужен Зозуля Испании, тем большим патриотом ДД становится.
    Так глядишь и за бугор перестанут уезжать.
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