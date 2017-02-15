Роман ЗОЗУЛЯ: «Я готов пешком идти в Днепр»

Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля, оставшийся без игровой практики из-за обвинений в неонацизме со стороны фанатов «Райо Вальекано», поделился планами на будущее.

«Мне нужно играть. Я понимаю, что, если я не буду играть, через полгода мне будет очень тяжело. Всем будет хорошо, если у меня будет игровая практика.

Есть еще вариант, что я могу вернуться в «Днепр», как в первую команду, за которую я был заявлен по ходу сезона. Один вариант, чтобы я играл эти пять месяцев – вернуться в «Днепр». Но, как мы знаем, на «Днепр» наложены санкции. Я еще не знаю, что там.

Если будет хотя бы малейшая вероятность того, что можно вернуться в «Днепр», то я, конечно же, готов. За эту эмблему я готов биться. Я бы уже пешком туда пошел.

В Днепре был праздник футбола, был забит стадион, мы играли против «Наполи», против ПСВ. Это было очень здорово, город жил футболом. Хочется, чтобы эта команда жила», – сказал Зозуля.