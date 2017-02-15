Карпаты завершили турецкий сбор

Більше місяця минуло з того часу, як «Карпати» відправилися на зимові збори до Туреччини. Десяток спарингів, велика кількість тренувань, регулярні теорії – «зелено-білі» повністю виконали поставлену роботу і тепер можуть з повними силами повертатися до Львова, де пройде завершальний етап підготовки до весняної частини чемпіонату.

Завершальне тренування пройшло з добрим настроєм і в дружній атмосфері. Не завадили цьому дуже прохолодна погода та сильний поривчастий вітер.

Команда провела заняття у квадратах, а згодом провела невелику двосторонню гру. Опісля, Олег Дулуб зібрав усю команду та подякував їй за хорошу роботу.

Уже в четвер зранку карпатівці покинуть Анталью та візьмуть курс на морозний, але рідний Львів.