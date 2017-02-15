Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей ВАЛЯЕВ: «Фонсека найдет, кем заменить Степаненко»

Экс-хавбек «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины - о предстоящем матче «Сельта» - «Шахтер»

  • 15.02.2017 14:55
  • 687 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcmetalist.ua
© fcmetalist.ua

По словам Валяева, единственная проблема команды Пауло Фонсеки перед матчем с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы – отсутствие игрового тонуса.

«Шахтер» неплохо выглядит на сборах, но игровой тонус очень важен. Я знаю, что это такое, когда команда играет чемпионат, когда подряд идут официальные матчи, и, наоборот, когда выступаешь сразу после сборов. Что бы ни говорили, все равно находиться в игровом тонусе как-то легче, чем без практики. На мой взгляд, только в этом у «Шахтера» могут возникнуть проблемы.

У «Шахтера» сильна командная игра, есть и лидеры. Бланко-Лещук в хорошей форме находится, забивает, понятное дело, от него ждут голов. На выезде надо постараться забить, и не пропустить. Степаненко? Не думаю, что его потеря так уж сильно скажется, Фонсека найдет, кем его заменить», - сказал Валяев.

Поединок «Сельта» - «Шахтер» состоится 16 февраля в Виго. Начало встречи в 20.00. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 15.02.2017 15:06
    +4
    Ну слава Богу, а то я думав, що ШД вдесятьох на поле вийде..... У капітана Очевидність є прізвище - Валяєв!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 15.02.2017 15:10
    +3
    На виїзді потрібноЗабити і не пропустити, Валяєв ну просто стратег і експерт в одномуФлаконі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.