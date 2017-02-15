Сергей ВАЛЯЕВ: «Фонсека найдет, кем заменить Степаненко»

По словам Валяева, единственная проблема команды Пауло Фонсеки перед матчем с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы – отсутствие игрового тонуса.

«Шахтер» неплохо выглядит на сборах, но игровой тонус очень важен. Я знаю, что это такое, когда команда играет чемпионат, когда подряд идут официальные матчи, и, наоборот, когда выступаешь сразу после сборов. Что бы ни говорили, все равно находиться в игровом тонусе как-то легче, чем без практики. На мой взгляд, только в этом у «Шахтера» могут возникнуть проблемы.

У «Шахтера» сильна командная игра, есть и лидеры. Бланко-Лещук в хорошей форме находится, забивает, понятное дело, от него ждут голов. На выезде надо постараться забить, и не пропустить. Степаненко? Не думаю, что его потеря так уж сильно скажется, Фонсека найдет, кем его заменить», - сказал Валяев.

Поединок «Сельта» - «Шахтер» состоится 16 февраля в Виго. Начало встречи в 20.00.