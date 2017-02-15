Конте зовет Маркизио в Челси

По данным британской прессы, «Челси» внимательно следит за полузащитником «Ювентуса» Клаудио Маркизио.
Тренер лондонского клуба Антонио Конте хорошо знает «Маленького принца» по «Юве» и считает, что Маркизио сможет укрепить центр поля его команды.
Клуб Романа Абрамовича уже готовит предложение для «бьянконери» и попытается приобрести игрока этим летом.
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