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Конте зовет Маркизио в Челси

Полузащитник «Ювентуса» может перебраться в Англию

  • 15.02.2017 14:53
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Метки
ФК Ювентус. Клаудио Маркизио
© ФК Ювентус. Клаудио Маркизио
По данным британской прессы, «Челси» внимательно следит за полузащитником «Ювентуса» Клаудио Маркизио.
 
Тренер лондонского клуба Антонио Конте хорошо знает «Маленького принца» по «Юве» и считает, что Маркизио сможет укрепить центр поля его команды.
 
Клуб Романа Абрамовича уже готовит предложение для «бьянконери» и попытается приобрести игрока этим летом.
 

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