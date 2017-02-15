Сергей ПАЛКИН: «База Шахтера в Донецке находится под охраной клуба»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин утверждает, что база «горняков» в Донецке функционирует в прежнем режиме и находится под охраной клуба.
«Дорогие друзья,
В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии. Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимы работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс. База находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер. Все остальное, повторяюсь, ложь и фантазии некоторых журналистов, которые желаемое выдают за действительное», – написал Палкин на своей странице в сети Facebook.
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До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть
Це я до того, хто насправді міг давнимДавно зупинити страждання і поневіряння людей свогоРегіону.
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Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.
А фашистов у нас нет, что вы, о чем???
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Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.
А фашистов у нас нет, что вы, о чем???
Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
Клоуны и неадекватные Петухи, такие как ты по Донецку во все времена бегали, поэтому Донбасс - регион отсталых! Не случайно Путин влез именно оттуда...
SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем???
Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.
Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31 SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем??? Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
Похоже ты полный дебил. Крым уже давно водо- и энергонезависим. Еще скажи, что мост - съемки мосфильма.С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.
У тебя полное дерьмо в башке, которую трудно назвать головой, и со рта ты дерьмо выбрасываешь, баран! Крым независим от чего, дебилоид? От Украины или России? Подлечись сначала, неадекват, и свои петушиные мозги не выставляй на посмешище!
Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31 SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем??? Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
Похоже ты полный дебил. Крым уже давно водо- и энергонезависим. Еще скажи, что мост - съемки мосфильма.С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.
Так а что с мостом, есть что то кроме свай и апликаций??
надежной охраной...
батальона Самоли... и ЧП Ахмет унд Петро...
На самом деле в Донецке порядка больше чем в Киеве ! Там клоуны в балаклавах не бегают по городу ,а Ахметов помогает жителям Донецка очень даже не слабо ! Вот поэтому его собственность там и не трогают !
Клоуны и неадекватные Петухи, такие как ты по Донецку во все времена бегали, поэтому Донбасс - регион отсталых! Не случайно Путин влез именно оттуда...
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