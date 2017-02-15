Сергей ПАЛКИН: «База Шахтера в Донецке находится под охраной клуба»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин утверждает, что база «горняков» в Донецке функционирует в прежнем режиме и находится под охраной клуба.

«Дорогие друзья,

В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии. Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимы работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс. База находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер. Все остальное, повторяюсь, ложь и фантазии некоторых журналистов, которые желаемое выдают за действительное», – написал Палкин на своей странице в сети Facebook.