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Сергей ПАЛКИН: «База Шахтера в Донецке находится под охраной клуба»

СТБ Кирша поддерживается в рабочем состоянии, утверждает генеральный директор «горняков»

  • 15.02.2017 14:56
  • 1547 просмотров
  • 15 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин утверждает, что база «горняков» в Донецке функционирует в прежнем режиме и находится под охраной клуба.

«Дорогие друзья,

В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии. Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимы работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс. База находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер. Все остальное, повторяюсь, ложь и фантазии некоторых журналистов, которые желаемое выдают за действительное», – написал Палкин на своей странице в сети Facebook.

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Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21
    +15
    Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".

    До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть
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    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 15.02.2017 15:24
    +9
    - Как эти люди еще целыми по Киеву ходят?
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 15.02.2017 15:26
    +16
    БородатаЗелень в Донецьку окупували все що тільки можна, але на майно хазяїна Донбасу не зазіхнула.
    Це я до того, хто насправді міг давнимДавно зупинити страждання і поневіряння людей свогоРегіону.
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    александр ковтун
      александр ковтун, 15.02.2017 15:29
    +9
    тю так охрана клуба сильней чем армии росии и украины в месте взяты... так надо взять эту чудо -охрану и направить на расею... от жеж глуппые, ясно что ахмет спонсор войны
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    Melitopol_Rus
      Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31
    -11
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть
    ---------------------------------------------
    Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.
    А фашистов у нас нет, что вы, о чем???
    Ссылка
    gljdah
      gljdah, 15.02.2017 15:31
    +1
    Под охрану русская армия может взяла?
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 15.02.2017 15:37
    -8
    На самом деле в Донецке порядка больше чем в Киеве ! Там клоуны в балаклавах не бегают по городу ,а Ахметов помогает жителям Донецка очень даже не слабо ! Вот поэтому его собственность там и не трогают !
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 15.02.2017 15:38
    +4
    Не наежайте на Сергея, у него траур, друг в Макеевке погиб.
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 15.02.2017 15:41
    +4
    Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть
    ---------------------------------------------
    Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.
    А фашистов у нас нет, что вы, о чем???

    Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 15.02.2017 15:43
    +6
    dikankazashahter, 15.02.2017 15:37
    На самом деле в Донецке порядка больше чем в Киеве ! Там клоуны в балаклавах не бегают по городу ,а Ахметов помогает жителям Донецка очень даже не слабо ! Вот поэтому его собственность там и не трогают !

    Клоуны и неадекватные Петухи, такие как ты по Донецку во все времена бегали, поэтому Донбасс - регион отсталых! Не случайно Путин влез именно оттуда...
    Ссылка
    Alperovich
      Alperovich, 15.02.2017 15:47
    -5
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:41
    Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем???

    Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.
    Похоже ты полный дебил. Крым уже давно водо- и энергонезависим. Еще скажи, что мост - съемки мосфильма.
    С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 15.02.2017 15:59
    +3
    Alperovich, 15.02.2017 15:47
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:41
    Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31 SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем??? Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.

    Похоже ты полный дебил. Крым уже давно водо- и энергонезависим. Еще скажи, что мост - съемки мосфильма.С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.

    У тебя полное дерьмо в башке, которую трудно назвать головой, и со рта ты дерьмо выбрасываешь, баран! Крым независим от чего, дебилоид? От Украины или России? Подлечись сначала, неадекват, и свои петушиные мозги не выставляй на посмешище!
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    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 15.02.2017 16:00
    0
    Alperovich, 15.02.2017 15:47
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:41
    Melitopol_Rus, 15.02.2017 15:31 SEMIRAMID, 15.02.2017 15:21]Палкин "В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности".До тех пор, покаВ мразь Ахметов будет посылать на оккупированный Донбасс свои "Гумконвои" - его базу никто не тронеть---------------------------------------------Правильно, надо их там всех Градами и снарядами, а детей танками раздавить.А фашистов у нас нет, что вы, о чем??? Просто надо поперекрывать все пути сообщения с ЛНР и ДНР, как сейчас делают патриоты на железных и автодорогах, ведущих в оккупированный Донбасс. А в Крым водопоставку и электроэнергию отключить! Вот тогда пророссийские тараканы и зашевелятся! Пример тому: перекрыли железку на одном участке - сразу сепарам не понравилось, и как результат, стали Авдеевку бомбить.

    Похоже ты полный дебил. Крым уже давно водо- и энергонезависим. Еще скажи, что мост - съемки мосфильма.С такими патриотами навроде тебя нам и враги не нужны.

    Так а что с мостом, есть что то кроме свай и апликаций??
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    olgorl
      olgorl, 15.02.2017 16:05
    -3
    находится под охраной..
    надежной охраной...
    батальона Самоли... и ЧП Ахмет унд Петро...
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 15.02.2017 16:15
    0
    SEMIRAMID, 15.02.2017 15:43
    dikankazashahter, 15.02.2017 15:37
    На самом деле в Донецке порядка больше чем в Киеве ! Там клоуны в балаклавах не бегают по городу ,а Ахметов помогает жителям Донецка очень даже не слабо ! Вот поэтому его собственность там и не трогают !

    Клоуны и неадекватные Петухи, такие как ты по Донецку во все времена бегали, поэтому Донбасс - регион отсталых! Не случайно Путин влез именно оттуда...
    Ну так прийди герой ,выгони путина из Донецка . Или кишка тонка .Только за клавиатурой умный. Клоун !
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